 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Возвращение Трампа в Белый дом ,  
0 

В Белом доме команду Байдена назвали «пьяными матросами» по теме расходов

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом

Администрация президента США Дональда Трампа приостановила финансирование некоторых федеральных программ из-за больших расходов на подобные проекты со стороны команды Джо Байдена, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в ходе своего первого брифинга.

По словам Левитт, программы требуют пересмотра на предмет эффективности.

«За последние четыре года администрация Байдена тратила деньги, как пьяные матросы, что стало одной из причин инфляционного кризиса в стране, » — сказала Левитт.

Анализ расходов проводит управление административно-бюджетной политики Белого дома. Пауза в финансировании программ позволить убедиться, что все расходование средств оправдано и «отвечает интересам американского народа», подчеркнула представитель администрации Трампа.

Госдеп США приостановил помощь Украине и другим странам на 90 дней
Политика
Марко Рубио

В первый день нахождения на посту президента США, 20 января, Дональд Трамп подписал 42 указа, среди которых приостановка иностранной помощи, идущей вразрез с его внешней политикой, и пересмотр существующих программ.

25 января государственный секретарь США Марко Рубио выпустил распоряжение о приостановке финансирования большинства программ помощи другим странам, в том числе и Украине, на 90 дней. Среди замороженных проектов — поддержка школ и помощь в области здравоохранения, например экстренная помощь матерям и вакцинация детей.

Позднее The Wall Street Journal написала, что администрация Трампа распорядились приостановить госпрограммы финансовой помощи, включая различные гранты и займы. Проекты на предмет эффективности должна изучить команда нового президента США.

Читайте РБК в Telegram.

В Пусане загорелся пассажирский самолет. Фото

Порошковое и пакетированное вино. Разоблачение главных мифов о вине

Россиянин лишился титула чемпиона мира из-за мельдония

В России показали предсерийный образец электрокара «Атом»

Названы города России, где снизились цены на новостройки

Производство пива в России выросло более чем на 10%

Евросоюз хочет запретить поставки в Россию игровых приставок. Комментарий эксперта

Правительство поддержало отказ от ареста беременных и отцов-одиночек

В России сертифицировали новое оборудование для квантовых коммуникаций

Как физическая активность влияет на пожилых людей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Белый дом Джо Байден США Дональд Трамп
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Джо Байден фото

Джо Байден

политик, 46-й президент США
20 ноября 1942 года
Материалы по теме
Госдеп США приостановил помощь Украине и другим странам на 90 дней
Политика
Зеленский после остановки помощи USAID напомнил о военной поддержке
Политика
США объявили о приостановке программы для беженцев с Украины
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 29 января
EUR ЦБ: 101,6 (-1,15) Инвестиции, 28 янв, 18:43 Курс доллара на 29 января
USD ЦБ: 97,97 (+0,83) Инвестиции, 28 янв, 18:43
МИД впервые отчитался о переговорах с новыми властями СирииПолитика, 00:16
В Белом доме команду Байдена назвали «пьяными матросами» по теме расходовПолитика, 00:16
Металлурги попросили повысить планку для расчета изъятия сверхдоходовБизнес, 00:01
«На грани фантастики». Винер обвинила врачей в травме лидера из-за эмоцийСпорт, 00:00
Требования российских телеканалов к Google превысили ₽1,8 дуодециллионаТехнологии и медиа, 00:00
Член Совфеда Александр Некрасов досрочно сложил полномочияПолитика, 28 янв, 23:49
Евросоюз введет пошлины на весь агроимпорт из РоссииЭкономика, 28 янв, 23:48
Скидка 55% на подписку РБК Pro
Успейте оформить годовой доступ до 29 января
Купить со скидкой
Росреестр объяснил, после какого срока могут изъять неосвоенный участокНедвижимость, 28 янв, 23:33
Трамп назвал уволившегося журналиста CNN «капитальным лузером»Политика, 28 янв, 23:24
Антикоррупционное бюро Украины подтвердило открытие дела против УмероваПолитика, 28 янв, 23:21
Документы из «желтой папки» Гитлера впервые опубликовали на русскомПолитика, 28 янв, 22:59
Баку заявил о появлении в России дезинформации по крушению лайнера AZALПолитика, 28 янв, 22:59
Что известно о Lada Iskra: дата выхода и характеристики новой моделиАвто, 28 янв, 22:48
Экс-замминистра обороны дал показания против другого экс-замминистраОбщество, 28 янв, 22:24