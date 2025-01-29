В Белом доме команду Байдена назвали «пьяными матросами» по теме расходов

Администрация президента США Дональда Трампа приостановила финансирование некоторых федеральных программ из-за больших расходов на подобные проекты со стороны команды Джо Байдена, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в ходе своего первого брифинга.

По словам Левитт, программы требуют пересмотра на предмет эффективности.



«За последние четыре года администрация Байдена тратила деньги, как пьяные матросы, что стало одной из причин инфляционного кризиса в стране, » — сказала Левитт.

Анализ расходов проводит управление административно-бюджетной политики Белого дома. Пауза в финансировании программ позволить убедиться, что все расходование средств оправдано и «отвечает интересам американского народа», подчеркнула представитель администрации Трампа.

В первый день нахождения на посту президента США, 20 января, Дональд Трамп подписал 42 указа, среди которых приостановка иностранной помощи, идущей вразрез с его внешней политикой, и пересмотр существующих программ.

25 января государственный секретарь США Марко Рубио выпустил распоряжение о приостановке финансирования большинства программ помощи другим странам, в том числе и Украине, на 90 дней. Среди замороженных проектов — поддержка школ и помощь в области здравоохранения, например экстренная помощь матерям и вакцинация детей.

Позднее The Wall Street Journal написала, что администрация Трампа распорядились приостановить госпрограммы финансовой помощи, включая различные гранты и займы. Проекты на предмет эффективности должна изучить команда нового президента США.