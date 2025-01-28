Документы из «желтой папки» Гитлера впервые опубликовали на русском

Фото: Российское военно-историческое общество

Историки Российского военно-исторического общества (РВИО) опубликовали впервые переведенные на русский язык документы из «желтой папки» Адольфа Гитлера. Презентация материалов прошла в штаб-квартире объединения в Москве.

Публикацию документов приурочили ко дню освобождения Ленинграда от блокады и дню памяти жертв Холокоста.

Переводом бумаг на русский язык занималась исследовательница проекта РВИО «Цифровая история» Ксения Чепикова. Указы из «желтой папки» подтверждают план нацистов осуществить геноцид 20-30 млн советских граждан, отмечают эксперты РВИО.

Одним из ключевых материалов в сборнике историки назвали сборник «Общие директивы по экономической политике для Экономической организации Ост, группы Сельское хозяйство».

Документы «желтой папки» включают сборник директив для сотрудников экономического штаба «Ост», которые должны были работать на оккупированных территориях СССР. В 1942 году таких чиновников было 18 тыс. Штаб должен был организовать добычу и вывоз из Советского Союза в Германию тех видов сырья, которые были необходимы для функционирования немецкой военной экономики.

«Немецким управленцам объяснялось, что необходимо сократить количество едоков, уменьшить поголовье скота (мясо уйдет вермахту и гражданскому населению рейха) и уничтожить промышленность», — говорится в сообщении РВИО.

В документах также перечислены меры, которые коменданты могли применять для подавления активного или пассивного сопротивления со стороны жителей СССР.

Кроме того, «желтая папка» включала в себя памятку о подборе персонала на оккупированных территориях, инструкции для немецких чиновников о взятии под свое управление колхоза или совхоза, пояснения о сборе продовольствия и скота и снабжении войск.

Копии документов опубликованы на портале История.РФ.