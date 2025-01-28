Путин словом «здорово» оценил качество Lada Aura

Владимир Путин (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Президент Владимир Путин в ходе визита на АвтоВАЗ в Тольятти Самарской области заявил, что ему понравилась Lada Aura.

«Мне очень понравилась. Заднюю передачу включаешь — камера работает. Видимость хорошая, управляемость. Здорово», — отметил глава государства в ходе беседы с работниками предприятия (цитата по ТАСС).

В июле 2024 года Путин уже оценил Lada Aura, назвав ее «хорошей машиной», после поездки за рулем на открытии последнего участка трассы М-11 Москва — Петербург.

Lada Aura была представлена АвтоВАЗом летом 2023 года на выставке «Евразия — наш дом» в Сочи. Серийное производство началось осенью 2024 года. Автомобиль создан на базе Lada Vesta, отличается удлиненной задней дверью и измененной формой бампера.

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