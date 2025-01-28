 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Путин словом «здорово» оценил качество Lada Aura

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Президент Владимир Путин в ходе визита на АвтоВАЗ в Тольятти Самарской области заявил, что ему понравилась Lada Aura.

«Мне очень понравилась. Заднюю передачу включаешь — камера работает. Видимость хорошая, управляемость. Здорово», — отметил глава государства в ходе беседы с работниками предприятия (цитата по ТАСС).

Путин заявил о крушении прогнозов «кончины» АвтоВАЗа
Политика
Владимир Путин во время посещения завода &laquo;Автоваз&raquo; в Тольятти

В июле 2024 года Путин уже оценил Lada Aura, назвав ее «хорошей машиной», после поездки за рулем на открытии последнего участка трассы М-11 Москва — Петербург.

Lada Aura была представлена АвтоВАЗом летом 2023 года на выставке «Евразия — наш дом» в Сочи. Серийное производство началось осенью 2024 года. Автомобиль создан на базе Lada Vesta, отличается удлиненной задней дверью и измененной формой бампера.

Путин словом «здорово» оценил качество Lada Aura
Video

В Пусане загорелся пассажирский самолет. Фото

Порошковое и пакетированное вино. Разоблачение главных мифов о вине

Россиянин лишился титула чемпиона мира из-за мельдония

В России показали предсерийный образец электрокара «Атом»

Названы города России, где снизились цены на новостройки

Производство пива в России выросло более чем на 10%

Евросоюз хочет запретить поставки в Россию игровых приставок. Комментарий эксперта

Правительство поддержало отказ от ареста беременных и отцов-одиночек

В России сертифицировали новое оборудование для квантовых коммуникаций

Как физическая активность влияет на пожилых людей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Владимир Путин АвтоВАЗ заводы Самарская область
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
АвтоВАЗ начал отгрузки бизнес-седанов Lada Aura
Бизнес
Стоимость бизнес-седана Lada Aura превысит ₽3 млн
Бизнес
Путин дал старт производству Lada Aura
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 29 января
EUR ЦБ: 101,6 (-1,15) Инвестиции, 18:43 Курс доллара на 29 января
USD ЦБ: 97,97 (+0,83) Инвестиции, 18:43
«Риск для рынка стать аналогом казино»: эксперты о торгах в выходные дниИнвестиции, 21:31
Путин назвал условия переговоров с УкраинойПолитика, 20:59
Путин раскрыл детали отвода войск из-под Киева в 2022 годуПолитика, 20:53
Путин словом «здорово» оценил качество Lada AuraОбщество, 20:38
В Москве маленький ребенок выпал из окна пятого этажа и погибОбщество, 20:31
Капризов перенесет операцию и пропустит минимум четыре неделиСпорт, 20:26
Дина Аверина заявила об отсутствии планов возобновлять карьеруСпорт, 20:24
Скидка 55% на подписку РБК Pro
Успейте оформить годовой доступ до 29 января
Купить со скидкой
Депутаты запретят иноагентам «ёрничать» и проводить мастер-классыПолитика, 20:04
Путин заявил о крушении прогнозов «кончины» АвтоВАЗаПолитика, 20:01
«Цифра брокер» дал прогноз по акциям двух российских компаний из сферы ИИИнвестиции, 19:56
Патрушев назвал терактом подрыв и затопление судна Ursa MajorПолитика, 19:53
Путин назвал проблему c пересаживанием чиновников на российские машиныОбщество, 19:45
В НАТО обвинили Россию в подготовке убийства главы RheinmetallПолитика, 19:39
Правящие партии Румынии потеряли голоса после отмены результатов выборовПолитика, 19:37