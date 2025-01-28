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Политика ,  
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Путин заявил о крушении прогнозов «кончины» АвтоВАЗа

Путин: все предрекали кончину АвтоВАЗа, но ничего не получилось
Владимир Путин во время посещения завода &laquo;Автоваз&raquo; в Тольятти
Владимир Путин во время посещения завода «Автоваз» в Тольятти (Фото: Администрация Президента России)

Президент Владимир Путин отметил развитие АвтоВАЗа, который он посетил в ходе поездки в Самарскую область. Об этом говорится на сайте Кремля.

«Развивается завод, здорово! Все предрекали кончину АвтоВАЗа, но ничего не получилось!» — сказал глава государства, общаясь с работниками предприятия.

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В ходе визита на завод Путин также осмотрел новую модель — Lada Iskra.

Серийное производство автомобиля, который позиционируют как бюджетный, начнется в апреле 2025 года. Iskra будет выпускаться в нескольких цветах, включая малиновый, серый, коричневый, синий и белый. Модель займет промежуточную позицию между Vesta и Granta, в линейке также появится универсал версии Cross.

Еще одной новинкой завода стал седан бизнес-класса Lada Aura, который уже поступил в продажу с ценами от 2,6 млн руб.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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