Путин заявил о крушении прогнозов «кончины» АвтоВАЗа
Президент Владимир Путин отметил развитие АвтоВАЗа, который он посетил в ходе поездки в Самарскую область. Об этом говорится на сайте Кремля.
«Развивается завод, здорово! Все предрекали кончину АвтоВАЗа, но ничего не получилось!» — сказал глава государства, общаясь с работниками предприятия.
В ходе визита на завод Путин также осмотрел новую модель — Lada Iskra.
Серийное производство автомобиля, который позиционируют как бюджетный, начнется в апреле 2025 года. Iskra будет выпускаться в нескольких цветах, включая малиновый, серый, коричневый, синий и белый. Модель займет промежуточную позицию между Vesta и Granta, в линейке также появится универсал версии Cross.
Еще одной новинкой завода стал седан бизнес-класса Lada Aura, который уже поступил в продажу с ценами от 2,6 млн руб.
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