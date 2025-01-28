Путин приехал на АвтоВАЗ в Тольятти. Видео

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Президент России Владимир Путин приехал на завод АвтоВАЗ в Тольятти, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе посещения завода Путин осмотрел предсерийную модель автомобиля Lada «Искра» и другие модели. Он также планирует пообщаться с работниками предприятия.

В октябре 2024 года президент по видеосвязи поучаствовал в старте продаж модели Lada Aura. Стоимость седана составила более 3 млн руб. Путин сказал, что опробовал машину летом, и она ему понравилась.