Путин приехал на АвтоВАЗ в Тольятти. Видео
Президент России Владимир Путин приехал на завод АвтоВАЗ в Тольятти, сообщает пресс-служба Кремля.
В ходе посещения завода Путин осмотрел предсерийную модель автомобиля Lada «Искра» и другие модели. Он также планирует пообщаться с работниками предприятия.
В октябре 2024 года президент по видеосвязи поучаствовал в старте продаж модели Lada Aura. Стоимость седана составила более 3 млн руб. Путин сказал, что опробовал машину летом, и она ему понравилась.
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