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Военная операция на Украине ,  
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Патрушев заявил о росте поставок на флот морских беспилотников

Сюжет
Военная операция на Украине
Безэкипажный роботизированный катер &laquo;Инспектор&raquo; (на первом плане)
Безэкипажный роботизированный катер «Инспектор» (на первом плане) (Фото: Роман Пименов / ТАСС)

Безэкипажные катера уже поступают на вооружение в Военно-морской флот, а их выпуск удалось увеличить благодаря опыту военной операции, заявил помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

«ВМФ России уже сегодня оснащается безэкипажными катерами. Их производство значительно увеличено с учетом опыта специальной военной операции», — рассказал он в диалоге с «Российской газетой».

Патрушев подчеркнул, что новые виды отечественных безэкипажных катеров, которые будут превосходить зарубежные модели, будет создавать «единый центр компетенций по разработке безэкипажных подводных аппаратов и робототехнических комплексов» для ВМФ. При этом для их создания могут использовать «искусственный интеллект и технологии машинного обучения».

Черноморский флот уничтожил 11 безэкипажных катеров ВСУ за неделю
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Фото:Виталий Аньков / РИА Новости

Производство первых морских дронов в России началось в ноябре 2023 года. Их разработкой занимается KMZ (Кингисеппский машиностроительный завод). А в сентябре 2024 года управляющий КМЗ Михаил Даниленко рассказал, что в 2025 году другие российские разработчики безэкипажных катеров будут создавать морские дроны на базе холдинга.

Это значит, что КМЗ «превращается в российский центр по массовому производству корпусов и двигателей катеров с последующей сборкой электронной части в интересах силовых ведомств», отметил тогда Даниленко.

Безэкипажные дроны активно использует украинская армия. Ранее, 3 января, Минобороны России сообщило об 11 уничтоженных безэкипажных катерах за неделю.

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Николай Патрушев ВМФ катера
Николай Патрушев фото

Николай Патрушев

помощник президента России, глава Морской коллегии
11 июля 1951 года
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