Патрушев заявил о росте поставок на флот морских беспилотников
Безэкипажные катера уже поступают на вооружение в Военно-морской флот, а их выпуск удалось увеличить благодаря опыту военной операции, заявил помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
«ВМФ России уже сегодня оснащается безэкипажными катерами. Их производство значительно увеличено с учетом опыта специальной военной операции», — рассказал он в диалоге с «Российской газетой».
Патрушев подчеркнул, что новые виды отечественных безэкипажных катеров, которые будут превосходить зарубежные модели, будет создавать «единый центр компетенций по разработке безэкипажных подводных аппаратов и робототехнических комплексов» для ВМФ. При этом для их создания могут использовать «искусственный интеллект и технологии машинного обучения».
Производство первых морских дронов в России началось в ноябре 2023 года. Их разработкой занимается KMZ (Кингисеппский машиностроительный завод). А в сентябре 2024 года управляющий КМЗ Михаил Даниленко рассказал, что в 2025 году другие российские разработчики безэкипажных катеров будут создавать морские дроны на базе холдинга.
Это значит, что КМЗ «превращается в российский центр по массовому производству корпусов и двигателей катеров с последующей сборкой электронной части в интересах силовых ведомств», отметил тогда Даниленко.
Безэкипажные дроны активно использует украинская армия. Ранее, 3 января, Минобороны России сообщило об 11 уничтоженных безэкипажных катерах за неделю.
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