Жертвой нападения с ножом в Стамбуле стал сын итальянского шеф-повара

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В Стамбуле сын итальянского шеф-повара Андреа Мингуцци, 15-летний Матья Ахмет Мингуцци, стал жертвой нападения подростка с ножом на блошином рынке в районе Кадыкёй, сообщает турецкое издание Milliyet.

Инцидент произошел 24 января, когда Матья после спора с группой людей получил пять ножевых ранений от незнакомца. По данным Milliyet, нападение произошло после того, как мальчик извинился в ответ на провокационное замечание одного из участников конфликта.

Второй подозреваемый, находившийся рядом, пнул Матью ногой, когда тот уже лежал на земле. Затем нападавшие скрылись с места происшествия, несмотря на попытки прохожих вмешаться, сообщает Turkietoday.

Весь инцидент был зафиксирован камерами видеонаблюдения. Благодаря тому что одна из свидетельниц случившегося была врачом, мальчик оперативно получил первую помощь и был срочно доставлен в больницу. Матье сделали операцию, состояние оценивается врачами как критическое, пишет издание.

Полицейские оперативно задержали двоих подозреваемых, подростков 15 и 16 лет. Выяснилось, что оба имели предыдущие судимости. Подозреваемые были арестованы и доставлены в суд. Итальянские власти также подключились к расследованию.

В центре Тель-Авива 18 января неизвестный напал на людей с ножом, в результате чего три человека получили ранения. Два молодых человека в возрасте 24 лет и 59-летний мужчина были госпитализированы. Нападавший, предположительно, прибывший на место происшествия на мотоцикле, попытался сбежать, но был ликвидирован полицией.