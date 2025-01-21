В Тель-Авиве три человека пострадали при нападении неизвестного с ножом
Неизвестный напал на людей в центре Тель-Авива, сообщает пресс-служба израильской национальной медицинской службы.
В результате атаки три человека получили ранения. Помощь медиков понадобилась двум молодым людям в возрасте 24 лет, еще один 59-летний мужчина находится в тяжелом состоянии.
Нападавшего ликвидировала полиция. По информации Ynetnews, правоохранительные органы продолжают работу в районе, где произошло нападение. Предположительно, атаковавший прохожих мужчина прибыл в центр города на мотоцикле. Очевидцы видели, как он пытался сбежать с места преступления.
18 января вооруженный ножом мужчина напал на прохожих в Тель-Авиве. Нападавший пытался нанести удары ножом прохожим на улице Левонтин, после чего его застрелил прохожий. В результате пострадал мужчина в возрасте около 20 лет, он получил серьезные ножевые ранения верхней части тела. Инцидент полиция расследует как предполагаемый террористический акт.
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