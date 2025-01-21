 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Тель-Авиве три человека пострадали при нападении неизвестного с ножом

Службы экстренной помощи работают на месте предполагаемого теракта в Тель-Авиве, Израиль, 21 января 2025 года
Службы экстренной помощи работают на месте предполагаемого теракта в Тель-Авиве, Израиль, 21 января 2025 года (Фото: Itai Ron / Reuters)

Неизвестный напал на людей в центре Тель-Авива, сообщает пресс-служба израильской национальной медицинской службы.

В результате атаки три человека получили ранения. Помощь медиков понадобилась двум молодым людям в возрасте 24 лет, еще один 59-летний мужчина находится в тяжелом состоянии.

Нападавшего ликвидировала полиция. По информации Ynetnews, правоохранительные органы продолжают работу в районе, где произошло нападение. Предположительно, атаковавший прохожих мужчина прибыл в центр города на мотоцикле. Очевидцы видели, как он пытался сбежать с места преступления.

Неизвестный напал на прохожих с ножом в Тель-Авиве
Общество
Фото:Boaz Aharonovitch / Reuters

18 января вооруженный ножом мужчина напал на прохожих в Тель-Авиве. Нападавший пытался нанести удары ножом прохожим на улице Левонтин, после чего его застрелил прохожий. В результате пострадал мужчина в возрасте около 20 лет, он получил серьезные ножевые ранения верхней части тела. Инцидент полиция расследует как предполагаемый террористический акт.

Читайте РБК в Telegram.

Нетаньяху объявил о начале «масштабной операции по искоренению терроризма»

Отец баскетболиста Тимма назвал его самоубийство подстроенным

Заболеваемость ОРВИ в России выросла на 29% за неделю

Маск ответил на обвинения из-за похожего на фашистское приветствие жеста

ЦБ опустил официальный курс доллара ниже 100 рублей

Платежная нагрузка на россиян по кредитам и займам выросла до рекордных значений

В Москве перевели постановку на воинский учет в электронный вид

Странная парочка: как винные эксперты сочетали дорогие вина и уличную еду

Названы самые востребованные автомобили с пробегом

Тренера клуба МХЛ отстранили за массовую драку

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Тель-Авив нападения с ножом Израиль
Материалы по теме
Неизвестный напал на прохожих с ножом в Тель-Авиве
Общество
В Германии мужчина с ножом ворвался в банк и захватил заложницу
Общество
В Берлине сириец напал с ножом на двух мужчин
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 22 января
EUR ЦБ: 103,29 (-1,76) Инвестиции, 21 янв, 18:01 Курс доллара на 22 января
USD ЦБ: 99,93 (-2,03) Инвестиции, 21 янв, 18:01
Минобороны сообщило о перехвате девяти дронов в Ростовской областиПолитика, 00:00
«СберИндекс» оценил средние потребительские расходы россиянЭкономика, 00:00
Сирия расторгла инвестиционное соглашение с Россией о порте ТартусПолитика, 21 янв, 23:47
Путин заявил о стабилизирующей роли совместной работы России и КитаяПолитика, 21 янв, 23:33
В Тель-Авиве три человека пострадали при нападении неизвестного с ножомОбщество, 21 янв, 23:07
Число жертв пожара на курорте в Турции выросло до 76Общество, 21 янв, 23:06
«Монако» с Головиным впервые обыграл экс-тренера «Спартака»Спорт, 21 янв, 22:48
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Стефаник пообещала бороться с наличием права вето у России и КНР в ООНПолитика, 21 янв, 22:47
Суд в Бельгии отклонил иск к фон дер Ляйен из-за COVIDПолитика, 21 янв, 22:38
Ростовский губернатор сообщил об отражении воздушной атакиПолитика, 21 янв, 22:25
Оперштаб на Кубани показал кадры работ около кормы танкераОбщество, 21 янв, 22:21
Министр обороны Франции назвал речь Трампа «пинком под зад» ЕвропеПолитика, 21 янв, 22:10
МИД России обещал поддержку Кубе после решения Трампа о санкционных мерахПолитика, 21 янв, 21:59
СКА прервал четырехматчевую серию поражений, обыграв лидера КХЛСпорт, 21 янв, 21:49