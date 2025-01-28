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«Яндекс» отказался менять название Мексиканского залива

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Возвращение Трампа в Белый дом
Мексиканский залив
Мексиканский залив (Фото: NASA)

Сервис «Яндекс.Карты» не будет переименовывать Мексиканский залив на «Американский залив», как это реализовали в картах Google. Об этом РБК сообщили в пресс-службе российской компании.

Сервис «ориентируется на общепринятые наименования» на территории стран, в которых «Яндекс» развивает свои услуги, уточнили в «Яндексе».

«Мы не локализируем сервис для пользователей из США», — говорится в сообщении.

Мексиканский залив — это внутреннее море, расположенное в западной части Атлантического океана. Он ограничен с севера и востока побережьем США (штаты Флорида, Алабама, Миссисипи, Луизиана и Техас), а с юга и юго-запада — побережьем Мексики (штаты Тамаулипас, Веракрус, Табаско, Кампече, Юкатан) и островом Куба. Залив имеет овальную форму и занимает площадь около 1,5–1,6 млн квадратных километров с объемом воды около 2,5 млн кубических километров.

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Фото:Justin Sullivan / Getty Images

О планах переименовать Мексиканский залив 7 января заявил президент США Дональд Трамп. Затем, 24 января, он официально распорядился дать новое название заливу. Кроме этого, пик Денали на Аляске тогда назвали пиком Мак-Кинли.

Как отметили тогда в министерстве внутренних дел США, эти изменения «подтверждают стремление страны сохранить исключительное наследие и обеспечить будущим поколениям американцев возможность чтить память героев и исторические ценности».

После этого пресс-служба Google заявила, что «Американский залив» появится в Google Maps после соответствующих обновлений в Информационной системе географических названий (GNIS) США.

Опрошенные РБК географы, отвечая на вопрос о том, как стоит называть теперь залив, ответили, что наименование географических объектов обычно является национальной прерогативой, и закрепленного на мировом уровне перечня названий нет.

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«Яндекс.Карты» Мексиканский залив переименование Google.Maps Дональд Трамп новости
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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