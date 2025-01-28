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Военная операция на Украине ,  
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Суд в Москве дал украинке 7 лет заочно за атаку на посольство России

Мосгорсуд приговорил Ирину Крат к 7 годам заочно за атаку на посольство в Киеве
Сюжет
Военная операция на Украине
Ирма&nbsp;Крат
Ирма Крат (Фото: СК России)

Московский городской суд заочно приговорил к семи годам лишения свободы 40-летнюю гражданку Украины Ирму Крат, признав ее виновной в участии в групповом нападении в 2016 году на посольство России в Киеве. Об этом сообщила столичная прокуратура.

Там уточнили, что женщина будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Нападение на российское диппредставительство произошло в 2016 году. По версии следствия, 10 марта 2016 года Крат в Киеве вместе с подельниками подожгла четыре фаера и бросила их в здание посольства России. В результате произошло возгорание. Акция проходила под лозунгом «свободу Надежде Савченко».

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В июне 2019 года Следственный комитет России добился заочного ареста Крат по ч. 2 ст. 360 УК РФ (нападение на служебные помещения лиц, пользующихся международной защитой, совершенное в целях осложнения международных отношений).

Затем ее объявили в международный розыск.

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посольство России Украина суд приговор
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