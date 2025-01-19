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Военная операция на Украине ,  
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NYT сообщила, что Москва при сделке с Киевом сохранит занятые территории

NYT: Россия сохранит подконтрольные ей территории при сделке с Украиной и США
Сюжет
Военная операция на Украине
К тому, что Украина не вернет контроль над утраченными территориями, склоняются в окружении и Трампа, и Байдена, пишет NYT. Одним из условий Москвы для переговоров было международное признание новых территорий российскими
Строительство ЖК в Донецке
Строительство ЖК в Донецке (Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС)

В окружении уходящего и избранного президентов США Джо Байдена и Дональда Трампа склоняются к тому, что Россия сохранит за собой 20% территории Украины, которые сейчас подконтрольны российской стороне, пишет The New York Times (NYT).

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники также сообщал, что Москва намерена сохранить контроль «по крайней мере де-факто» над вошедшими в состав России по итогам референдумов в 2014 и 2022 годах регионами — Крымом, Севастополем, Запорожской, Херсонской областями, ДНР и ЛНР. При этом Россия открыта к обмену территориями, отмечали некоторые из источников агентства.

Одним из условий Москвы для переговоров было международное признание перечисленных субъектов российскими.

NYT также пишет, что возможно обеспечение реализации перемирия с помощью европейских миротворческих сил под руководством Великобритании, Германии и Франции. Ранее такие данные также приводило Reuters.

Два источника газеты из администрации Байдена отмечают, что ключевым вопросом будет то, продолжит ли Трамп предоставлять Украине оружие и разведданные и сохранит ли он разрешение для Киева наносить удары по российской территории. Республиканец выступал против этого дозволения, но его позиция по поводу поставок оружия неясна. Россия негативно относится как к западной помощи Украине, так и к тому, что ей разрешили наносить удары вглубь российской территории.

Bloomberg узнал новые условия России для переговоров с Украиной
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Фото:Sean Gallup / Getty Images

Как сообщал Reuters, в команде Трампа поддерживают предоставление Украине осязаемых гарантий безопасности. По данным Bloomberg, Москва не выступает против того, чтобы отдельные члены НАТО продолжали поставлять оружие на Украину согласно договорам о гарантиях безопасности, но это вооружение не должно использоваться для атак против России или для возвращения утраченных Киевом районов.

Украина хочет не только получить гарантии безопасности, но и быть приглашенной в НАТО. Советники Трампа не поддерживают ее членство, писал Reuters.

Россия против вступления Украины в Североатлантический альянс, ее отказ от присоединения к блоку также является одним из условий Москвы для старта переговоров и прекращения огня. Помимо этого, российская сторона настаивает на безъядерном статусе Киева, снятии санкции и выводе украинской армии из новых регионов.

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