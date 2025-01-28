Премьер Сербии уйдет в отставку на фоне протестов

Милош Вучевич (Фото: Michele Tantussi / Getty Images)

Премьер-министр Сербии Милош Вучевич уйдет в отставку, сообщает Republika.

В 11 часов по местному времени (13:00 мск) он проведет пресс-конференцию в правительстве.

Отставка Вучевича произойдет на фоне акций протеста, которые три месяца продолжаются в Белграде и других городах Сербии, отмечает Indormer. Они начались в ноябре после гибели 15 человек при обрушении навеса на железнодорожной станции в Нови-Саде.

Демонстрации собирали десятки тысяч участников, а 24 января в стране прошла «всеобщая забастовка». Многие протестующие считают, что навес рухнул из-за небрежной работы по реконструкции, которая стала результатом коррупции, пишет Euronews.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна «подвергается нападкам как изнутри, так и извне», он настаивает, что власти выполнили все требования демонстрантов, в частности, обнародовали документы по проекту реконструкции вокзала.