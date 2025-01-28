Глава епархии РПЦ в Казахстане погиб в ДТП в Нижегородской области

Архиепископ Кокшетауский и Акмолинский Серапион (Фото: mitropolia.kz)

Правящий архиерей Кокшетауской епархии Митрополичьего округа Русской православной церкви (РПЦ) в Казахстане Серапион (в миру Сергей Сергеевич Колосницин) погиб в ДТП в Нижегородской области. Об этом сообщила пресс-служба Московского патриархата.

«В ночь с 27 на 28 января 2025 года в автомобильной аварии погиб архиепископ Кокшетауский и Акмолинский Серапион», — говорится в сообщении.

В РПЦ отметили, что ДТП произошло на трассе M12, рядом с поселком Пильна. Священнослужитель ехал из Кокшетау в Москву для участия в Рождественских чтениях. В сообщении указано, что «автомобиль разбился», другие подробности ДТП не приводятся.

Архиепископ Серапион получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте, а сопровождавший его клирик — иеромонах Евлогий — был госпитализирован с сотрясением мозга.

Серапион был избран епископом Кокшетауским и Акмолинским решением Священного Синода в 2013 году и тогда же был возведен в сан архимандрита. В 2022 году в храме Христа Спасителя в Москве патриарх Кириллом возвел Серапиона в сан архиепископа.