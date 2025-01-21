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Общество ,  
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После ДТП с автобусом в Подмосковье в больнице оказались пять человек

Фото: ГУ МВД России по Московской области
Фото: ГУ МВД России по Московской области

Пассажирский автобус съехал в кювет и врезался в дерево в подмосковном городе Орехово-Зуево. Об этом сообщает пресс-служба областного управления МВД.

В ведомстве отметили, что в результате ДТП пострадали пять пассажиров. По данным телеграм-канала «112», пострадали шесть человек, а пятеро из них были госпитализированы.

В областном минздраве сообщили ТАСС, что трое из пяти госпитализированных находятся в тяжелом состоянии, а двое — в состоянии средней степени тяжести. Шестого пострадавшего осмотрели и отпустили на амбулаторное лечение, сказали агентству в минздраве.

По предварительной версии, водитель 1967 года рождения не справился с управлением, добавили в управлении МВД.

В прокуратуре сообщили, что начали проверку соблюдения перевозчиком требований законодательства о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок.

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Московская область Орехово-Зуево ДТП с автобусом пострадавшие
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