После ДТП с автобусом в Подмосковье в больнице оказались пять человек

Фото: ГУ МВД России по Московской области

Пассажирский автобус съехал в кювет и врезался в дерево в подмосковном городе Орехово-Зуево. Об этом сообщает пресс-служба областного управления МВД.

В ведомстве отметили, что в результате ДТП пострадали пять пассажиров. По данным телеграм-канала «112», пострадали шесть человек, а пятеро из них были госпитализированы.

В областном минздраве сообщили ТАСС, что трое из пяти госпитализированных находятся в тяжелом состоянии, а двое — в состоянии средней степени тяжести. Шестого пострадавшего осмотрели и отпустили на амбулаторное лечение, сказали агентству в минздраве.

По предварительной версии, водитель 1967 года рождения не справился с управлением, добавили в управлении МВД.

В прокуратуре сообщили, что начали проверку соблюдения перевозчиком требований законодательства о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок.

В середине декабря 2024 года произошли два массовых ДТП с участием 12 машин в Красногорске в Московской области. В результате аварий пострадал один человек, его госпитализировали.