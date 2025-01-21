После ДТП с автобусом в Подмосковье в больнице оказались пять человек
Пассажирский автобус съехал в кювет и врезался в дерево в подмосковном городе Орехово-Зуево. Об этом сообщает пресс-служба областного управления МВД.
В ведомстве отметили, что в результате ДТП пострадали пять пассажиров. По данным телеграм-канала «112», пострадали шесть человек, а пятеро из них были госпитализированы.
В областном минздраве сообщили ТАСС, что трое из пяти госпитализированных находятся в тяжелом состоянии, а двое — в состоянии средней степени тяжести. Шестого пострадавшего осмотрели и отпустили на амбулаторное лечение, сказали агентству в минздраве.
По предварительной версии, водитель 1967 года рождения не справился с управлением, добавили в управлении МВД.
В прокуратуре сообщили, что начали проверку соблюдения перевозчиком требований законодательства о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок.
В середине декабря 2024 года произошли два массовых ДТП с участием 12 машин в Красногорске в Московской области. В результате аварий пострадал один человек, его госпитализировали.
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