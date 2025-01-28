Помогавшую украинским беженцам волонтера Гейслер обвинили в госизмене
В Белгороде против волонтера Надин Гейслер (Надежды Россинской) возбудили уголовное дело по статье о госизмене. Об этом сообщил ее адвокат Алексей Прянишников (признан Минюстом иностранным агентом).
По его словам, это уже третье уголовное дело, возбужденное против Гейслер. До этого девушку обвинили в публичных призывах к деятельности против безопасности России (ст. 280.4 УК) и в содействии террористической деятельности (ч. 4 ст. 205.1 УК).
Прянишников утверждает, что все три дела были возбуждены «за один и тот же пост в аккаунте в «Инстаграме» (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России. — РБК), не принадлежащем Надежде». Какой именно пост имеется в виду, не уточняется.
Кроме того, отметил Прянишников, белгородский суд продлил срок ее содержания под стражей до 31 марта 2025 года.
РБК обратился за комментарием в СК по Белгородской области.
Гейслер занимается оказанием помощи украинским беженцам. Среди прочего она помогала с эвакуацией людей из зоны боевых действий и помогала тем, кто оказался в России, но хотел бы вернуться на Украину, говорится в ее соцсетях. Девушке помогали другие волонтеры, сообщество называло себя «Армией красоток».
Сотрудники ФСБ задержали Гейслер в поезде в феврале 2024 года.
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