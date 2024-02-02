В Белгороде арестовали помогавшую беженцам с Украины волонтера
В Белгороде Свердловский районный суд арестовал волонтера Надежду Россинскую (известная как Надин Гейслер). Об этом РБК рассказал юрист Евгений Соколов, который занимается одним из ее административных дел и присутствовал в зале суда.
Ее отправили в СИЗО до 31 марта.
О задержании Гейслер стало известно накануне, 1 февраля. Девушка сообщила Соколову, что ее задержали по уголовной статье о призывах к деятельности против безопасности государства (ст. 280.4 УК; до семи лет лишения свободы) из-за якобы призывов к донатам на поддержку Вооруженных сил Украины.
Девушку задержали сотрудники ФСБ в поезде.
Надин Гейслер занимается оказанием помощи украинским беженцам. Среди прочего она помогала с эвакуацией людей из зоны боевых действий и помогала тем, кто оказался в России, но хотел бы вернуться на Украину, говорится в ее соцсетях.
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