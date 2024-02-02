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В Белгороде арестовали помогавшую беженцам с Украины волонтера

В Белгороде арестовали волонтера Гейслер, которая помогала беженцам с Украины
Надин Гейслер
Надин Гейслер (Фото: nadin_geisler / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

В Белгороде Свердловский районный суд арестовал волонтера Надежду Россинскую (известная как Надин Гейслер). Об этом РБК рассказал юрист Евгений Соколов, который занимается одним из ее административных дел и присутствовал в зале суда.

Ее отправили в СИЗО до 31 марта.

О задержании Гейслер стало известно накануне, 1 февраля. Девушка сообщила Соколову, что ее задержали по уголовной статье о призывах к деятельности против безопасности государства (ст. 280.4 УК; до семи лет лишения свободы) из-за якобы призывов к донатам на поддержку Вооруженных сил Украины.

Девушку задержали сотрудники ФСБ в поезде.

В Белгороде задержали волонтера, помогавшего беженцам с Украины
Политика
Надин Гейслер

Надин Гейслер занимается оказанием помощи украинским беженцам. Среди прочего она помогала с эвакуацией людей из зоны боевых действий и помогала тем, кто оказался в России, но хотел бы вернуться на Украину, говорится в ее соцсетях.

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