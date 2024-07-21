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В Индии произошла вспышка малоизученного вируса Чандипура

В Индии из-за вспышки малоизученного вируса Чандипура умерли 16 человек
Фото: Rebecca Conway / Getty Images
Фото: Rebecca Conway / Getty Images

В штате Гуджарат на западе Индии зафиксировали 50 случаев заражения вирусом Чандипура, 16 человек погибли, заявил министр здравоохранения штата Рашикеш Патель. Его слова приводит телеканал NDTV.

«Сообщения о заражении трех человек поступили из других штатов. По всему штату [Гуджарат] зарегистрировано 50 случаев заболевания вирусом Чандипура, 16 человек погибли», — сказал он.

Вирус Чандипура был назван в честь деревни в индийском штате Махараштра, где его впервые выявили в 1965 году. Его распространение связывают с укусами москитов. К симптомам вируса относятся лихорадка, головная боль, судороги и потеря сознания, которые в тяжелых случаях могут привести к коме и смерти. Лекарств или вакцины от вируса Чандипура не существует, основная борьба с ним сосредоточена на профилактических мерах.

По словам Пателя, информация о распространении вируса была передана в каждый населенный пункт и организации здравоохранения. Министр здравоохранения Гуджарата поручил провести дезинсекцию и обеспечить интенсивную терапию пациентам.

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В Индии периодически происходят вспышки заболевания вирусом Чандипура. Так, в 2003 году им заразились 329 детей, из них 183 случая обернулись летальным исходом.

В сентябре 2023 года в Индии произошла вспышка вируса нипах, от которого погибли два человека, еще сотни оказались заражены. Заболевание передается от животного к человеку, вызывает отек мозга и приводит к смерти в 40–70% случаев.

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Теги
Индия вирус заражение инфекция смертность
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