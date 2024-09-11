В Индии 15 человек умерли из-за неизвестного вируса

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Жертвами неизвестной лихорадки, вспыхнувшей в индийском западном штате Гуджарат, стали 15 человек, сообщает Hindustan Times.

Так, в период с 3 по 7 сентября скончались десять человек, а позднее врачи зафиксировали еще пять смертей.

Проведенные ранее тесты исключили, что смерть вызвали вирус гриппа H1N1, свиной грипп, конго-крымская геморрагическая лихорадка, малярия и лихорадка денге. Тела 11 погибших направили в институт вирусологии, чтобы определить точную причину смерти.

По информации NDTV, в числе погибших есть дети от пяти лет. Клиническими проявлениями этого заболевания являются главным образом лихорадка, кашель и проблемы с дыханием, добавляет телеканал.

Вспышка неизвестной лихорадки, которую изначально сочли формой пневмонии, совпала с сильными ливнями и наводнениями в регионе, пишет Hindustan Times. В результате дождей в Гуджарате погибли по меньшей мере 40 человек, еще более 55 тыс. покинули дома, находящиеся в зоне подтоплений.