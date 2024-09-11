 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Индии 15 человек умерли из-за неизвестного вируса

Фото: Sudipta Das / Global Look Press
Фото: Sudipta Das / Global Look Press

Жертвами неизвестной лихорадки, вспыхнувшей в индийском западном штате Гуджарат, стали 15 человек, сообщает Hindustan Times.

Так, в период с 3 по 7 сентября скончались десять человек, а позднее врачи зафиксировали еще пять смертей.

Проведенные ранее тесты исключили, что смерть вызвали вирус гриппа H1N1, свиной грипп, конго-крымская геморрагическая лихорадка, малярия и лихорадка денге. Тела 11 погибших направили в институт вирусологии, чтобы определить точную причину смерти.

По информации NDTV, в числе погибших есть дети от пяти лет. Клиническими проявлениями этого заболевания являются главным образом лихорадка, кашель и проблемы с дыханием, добавляет телеканал.

Случаи лихорадки Западного Нила нашли в 22 регионах России
Общество
Фото:Дмитрий Рогулин / ТАСС

Вспышка неизвестной лихорадки, которую изначально сочли формой пневмонии, совпала с сильными ливнями и наводнениями в регионе, пишет Hindustan Times. В результате дождей в Гуджарате погибли по меньшей мере 40 человек, еще более 55 тыс. покинули дома, находящиеся в зоне подтоплений.

Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК

Дебаты Трампа и Харрис. Что говорили кандидаты

Опрос CNN показал уверенную победу Харрис на дебатах с Трампом

Россия перестала быть одной из самых пьющих стран в мире

Эрдоган назвал возвращение Крыма Украине требованием международного права

Россиянам разрешили продавать ипотечное жилье. Как это сделать

10 самых популярных премиальных марок автомобилей в России в августе

Акционеры «Яндекса» одобрили выплату первых в истории компании дивидендов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Индия смерть лихорадка пневмония
Материалы по теме
Случаи лихорадки Западного Нила нашли в 22 регионах России
Общество
В Татарстане выявили 59 случаев заражения лихорадкой Западного Нила
Общество
В Волгоградской области выявили первые случаи лихорадки Западного Нила
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 сентября
EUR ЦБ: 100,74 (+0,24) Инвестиции, 17:51 Курс доллара на 12 сентября
USD ЦБ: 91,27 (+0,15) Инвестиции, 17:51
Политолог Караганов допустил ядерный ответ России на удары по странеПолитика, 18:51
Зеленский обвинил весь мир в отказе Монголии арестовать ПутинаПолитика, 18:50
Кто станет лидером британских консерваторов после ухода Риши СунакаПолитика, 18:35
В Киеве объявили воздушную тревогу в день визита БлинкенаПолитика, 18:27
Альфа-банк запустил звонки из приложения для борьбы с мошенникамиПресс-релиз, 18:25
Что такое анализ сантимента. Как настроения крипторынка влияют на ценыКрипто, 18:25
PS5 Pro уже можно купить в России. Цены и все, что нужно знать о консолиLife, 18:22
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Тульской области раскрыли сеть борделейПолитика, 18:19
Футболист сборной России перешел из «Ростова» в «Ахмат»Спорт, 18:14
В Минфине призвали россиян не бояться текущих ставок по ипотекеНедвижимость, 18:13
Почему у России хорошие перспективы для экспорта органической продукцииНациональные проекты, 18:12
Кадыров вручил Матвиенко высшую награду ЧечниПолитика, 18:08
Минфин разместил максимальный объем ОФЗ с июля 2023 годаИнвестиции, 18:08
В России появилось первое учебное пособие для изучения дронов в школеОбщество, 18:00