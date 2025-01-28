 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Амурской области после взрыва на производстве пропал без вести человек

Фото: МЧС Амурской области
Фото: МЧС Амурской области

В Амурской области после взрыва на производстве пропал без вести человек
Video

В Белогорске Амурской области на производстве произошел взрыв, один человек пропал без вести. Об этом сообщает МЧС России.

«<...> в результате нарушения технологического процесса произошел хлопок на седьмом этаже здания. В помещении имеются разрушения, несущие конструкции не повреждены», — говорится в сообщении.

ФСИН опровергла данные о взрыве в ростовском СИЗО, где произошел пожар
Общество
СИЗО-1&nbsp;в Ростове-на-Дону

Спасатели ищут пропавшего человека, который мог оказаться под завалами в здании.

Сотрудники предприятия, как сообщает ведомство, эвакуировались самостоятельно. Работа цеха была приостановлена.

После взрыва на заводе в Хакасии, где погибли два человека, следователи возбудили уголовное дело. В том случае инцидент также был вызван нарушениями в технологическом процессе: работники нарушили правила безопасности при сваривании резервуара для воды.

Читайте РБК в Telegram

Богатейшие люди мира потеряли $108 млрд из-за китайского чат-бота

Президент Польши призвал демонтировать «Северные потоки»

Трамп подписал указ о создании «Железного купола» над США

Производство пива в России выросло более чем на 10%

Владельцы «М.Видео-Эльдорадо» начали переговоры о продаже сети

Названы новые размеры маткапитала и правила его траты

Цены на аренду жилья снизились на 8-12%

Правительство поддержало отказ от ареста беременных и отцов-одиночек

В России сертифицировали новое оборудование для квантовых коммуникаций

Как физическая активность влияет на пожилых людей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
МЧС Белогорск Амурская область взрыв взрыв на заводе
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 28 января
EUR ЦБ: 102,75 (-0,44) Инвестиции, 27 янв, 18:07 Курс доллара на 28 января
USD ЦБ: 97,13 (-1,13) Инвестиции, 27 янв, 18:07
Москва назвала «давно отжившими» санкции ООН против ИранаПолитика, 13:53
Россиянин лишился титула чемпиона мира по тайскому боксу из-за мельдонияСпорт, 13:48
В золотой сотне Москвы не осталось жилья в аренду дешевле ₽1 млн в месяцНедвижимость, 13:46
Футболист «Атлетика» предотвратил вооруженное ограбление своего домаСпорт, 13:45
Как снабжают электроэнергией крупные научные центрыРБК и Россети, 13:43
Премьер Сербии подал в отставку на фоне протестовПолитика, 13:36
МВД России поддержало запрет вейповОбщество, 13:33
Скидка 55% на подписку РБК Pro
Успейте оформить годовой доступ до 29 января
Купить со скидкой
В Европе отозвали продукцию Coca-Cola из-за токсичных хлоратовБизнес, 13:32
Российская делегация приехала в Сирию впервые после падения Асада⁠Политика, 13:27
В Амурской области после взрыва на производстве пропал без вести человекОбщество, 13:20
Роспотребнадзор сообщил о 17 смертях от неизвестной инфекции в ИндииОбщество, 13:19
Курский министр уволилась после скандала вокруг отпуска в ИндииПолитика, 13:15
Силовики сообщили о срыве контратаки ВСУ в Курской областиПолитика, 13:15
Аналитики назвали города Подмосковья, где снизились цены на новостройкиНедвижимость, 13:09