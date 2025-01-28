В Амурской области после взрыва на производстве пропал без вести человек

Фото: МЧС Амурской области

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В Белогорске Амурской области на производстве произошел взрыв, один человек пропал без вести. Об этом сообщает МЧС России.

«<...> в результате нарушения технологического процесса произошел хлопок на седьмом этаже здания. В помещении имеются разрушения, несущие конструкции не повреждены», — говорится в сообщении.

Спасатели ищут пропавшего человека, который мог оказаться под завалами в здании.

Сотрудники предприятия, как сообщает ведомство, эвакуировались самостоятельно. Работа цеха была приостановлена.

После взрыва на заводе в Хакасии, где погибли два человека, следователи возбудили уголовное дело. В том случае инцидент также был вызван нарушениями в технологическом процессе: работники нарушили правила безопасности при сваривании резервуара для воды.