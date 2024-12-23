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Общество ,  
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Следователи возбудили уголовное дело о взрыве на заводе в Хакасии

Следователи в Абакане возбудили уголовное дело о взрыве газа на заводе, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщили в ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Дело открыли по факту нарушения правил безопасности при ведении газоопасных работ, что повлекло гибель двух и травмирование нескольких сотрудников предприятия в возрасте от 28 лет до 51 года (ч. 3 статья  216 Уголовного кодекса России), говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, 23 декабря 2024 года сотрудники ООО «Корпорация Лесмаш» сваривали резервуар для воды в арендованном цеху на территории ОАО «Абаканский опытно-механический завод», когда произошел взрыв и, по предварительным данным, погибли двое и пострадали несколько сотрудников организации. Пострадавшие госпитализированы.

В Хакасии два человека погибли при взрыве на бывшем заводе
Общество
Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

По информации замглавы республики Юрия Курлаева, пострадали четыре человека. Курлаев добавил, что пожара не было, сейчас выясняется, кому принадлежит цех завода, где случилось ЧП

Ранее в декабре два человека погибли в результате пожара на складе в промзоне в подмосковном Пушкино. По данным МЧС, пожар начался из-за взрыва.

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Теги
следователи Абакан взрыв заводы Хакасия уголовное дело
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В Хакасии два человека погибли при взрыве на бывшем заводе
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При взрыве и пожаре в подмосковном Пушкино погибли два человека
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В подмосковном Пушкино взорвался склад в промзоне
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