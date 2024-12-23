Следователи возбудили уголовное дело о взрыве на заводе в Хакасии

Следователи в Абакане возбудили уголовное дело о взрыве газа на заводе, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщили в ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Дело открыли по факту нарушения правил безопасности при ведении газоопасных работ, что повлекло гибель двух и травмирование нескольких сотрудников предприятия в возрасте от 28 лет до 51 года (ч. 3 статья 216 Уголовного кодекса России), говорится в сообщении ведомства.



По данным следствия, 23 декабря 2024 года сотрудники ООО «Корпорация Лесмаш» сваривали резервуар для воды в арендованном цеху на территории ОАО «Абаканский опытно-механический завод», когда произошел взрыв и, по предварительным данным, погибли двое и пострадали несколько сотрудников организации. Пострадавшие госпитализированы.

По информации замглавы республики Юрия Курлаева, пострадали четыре человека. Курлаев добавил, что пожара не было, сейчас выясняется, кому принадлежит цех завода, где случилось ЧП

Ранее в декабре два человека погибли в результате пожара на складе в промзоне в подмосковном Пушкино. По данным МЧС, пожар начался из-за взрыва.