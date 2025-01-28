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Глава РСПП назвал дату ежегодного съезда союза

РСПП проведет ежегодный съезд 20 марта
Александр Шохин
Александр Шохин (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин раскрыл дату ежегодного съезда союза, он состоится 20 марта 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба РСПП.

Поскольку в съезде традиционно принимает участие президент России Владимир Путин, дата может измениться в зависимости от графика главы государства, отметил Шохин.

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Александр Шохин

По итогам Недели российского бизнеса, которая пройдет в феврале 2025 года, РСПП планирует выработать резолюции с предложениями, которые члены союза обсудят на съезде. В их числе вопросы, касающиеся экологической повестки и права собственности, в том числе при приватизации.

В 2024 году съезд РСПП прошел в Московском международном доме музыки. На встрече, прошедшей в закрытом формате, обсуждались налоги, перенос бизнеса в Россию и деприватизация. Уточняющий истечение сроков при спорах о деприватизации законопроект РСПП разработал и направил в правительство.

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