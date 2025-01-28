Посол Украины в США сочла вбросом статью о 100 днях на урегулирование

Фото: Reuters

План урегулирования конфликта на Украине за 100 дней, разработанный сотрудниками администрации президента США Дональда Трампа, — вброс. Об этом сообщила в своем Facebook (запрещен в России и признан экстремистской организацией) посол Украины в США Оксана Маркарова.

«Для меня было очевидно, что это вброс, как только я увидела, что план должен привести к чему-то 9 мая. Нет такой даты в историческом и информационном пространстве США вообще», — отметила дипломат.

Маркарова добавила, что даже 8 мая, когда в США празднуют День победы в Европе, не считается для американцев значимым, поскольку обычно она единственная из иностранных послов в этот день возлагает цветы к мемориалу Второй мировой войны.

Ранее украинское издание «Страна» со ссылкой на неназванный источник сообщило, что европейские дипломаты и украинские чиновники получили «план-график» завершения военного конфликта России и Украины за 100 дней, разработанный командой президента США Дональда Трампа. Портал отмечал, что озвученная инициатива не имеет подтверждений подлинности, но часть положений совпадает с тем, о чем говорили Трамп и его специальный посланник по Украине Кит Келлог.

Издание отмечало, что в конце января — начале февраля Трамп планирует обсудить этот план по телефону с президентом России Владимиром Путиным, а затем с властями Украины. В случае если сторонам удастся найти «точки соприкосновения», президента Украины Владимира Зеленского призовут отменить указ о запрете переговоров с Путиным, отмечала «Страна». Впоследствии лидеры России, США и Украины могут встретиться для утверждения основных параметров плана. По данным издания, беседа может пройти в формате трехсторонней либо двусторонней встречи, после чего переговоры планируется продолжить на уровне специально уполномоченных.

Как сообщало украинское издание, в этот период Трамп не намерен препятствовать поставкам оружия на Украину. С 20 апреля в рамках реализации плана по всей линии фронта планируется объявить перемирие, а также вывести подразделения украинских военных из Курской области. В конце апреля международная мирная конференция зафиксирует между Москвой и Киевом соглашение, предусматривающее ряд условий.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак, комментируя публикацию издания, заявил, что никаких «мирных планов за 100 дней» не существует в реальности.