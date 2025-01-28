Хинштейн назначил и.о. своего первого зама экс-премьера Карелии

Александр Чепик (Фото: Hinshtein / Telegram)

Исполняющим обязанности первого вице-губернатора — председателя правительства Курской области назначен Александр Чепик. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

По его словам, у Чепика большой опыт практической и руководящей работы, в том числе в органах региональной власти, и тот везде зарекомендовал себя как эффективный и антикризисный управленец. До назначения на новую должность он с 2017 года был первым заместителем главы Карелии — премьер-министром правительства. Ранее работал на посту заместителя председателя правительства Бурятии по экономическому развитию.

«Очень рассчитываю, что с приходом Александра Чепика работа регионального правительства будет выведена на новую высоту», — отметил Хинштейн. Он добавил, что уже представил своего нового зама членам правительства региона и другим коллегам.

Ранее врио председателя правительства Курской области Алексей Дедов подал заявление об увольнении в связи с переходом на новое место работы.

Александр Чепик родился 13 июля 1974 года в городе Рыбное Рязанской области. Имеет два высших образования: сельскохозяйственное и экономическое. В 2021 году успешно прошел обучение в РАНХиГС при президенте РФ по программе «Подготовка и переподготовка резерва управленческих кадров». Кандидат экономических наук. В 2003–2006 годах участвовал в международных контактах на Украине, в Швеции, США. Награжден юбилейной медалью «200 лет МВД России».