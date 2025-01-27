Первый замгубернатора Курской области подал в отставку

Алексей Дедов (Фото: Правительство Курской области)

Врио первого заместителя губернатора — председателя правительства Курской области Алексей Дедов подал в отставку с поста. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн в телеграм-канале.

«Сегодня Врио первого заместителя губернатора — председателя правительства Курской области Алексей Дедов подал заявление об уходе со своей должности, в связи с переходом на новое место работы», — написал он.

Хинштейн стал врио главы Курской области в декабре 2024 года, он сменил Алексея Смирнова, который досрочно сложил полномочия. Дедов занял свой пост при Смирнове.

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