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Политика ,  
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Первый замгубернатора Курской области подал в отставку

Хинштейн: врио первого замгубернатора Курской области Дедов подал в отставку
Алексей Дедов
Алексей Дедов (Фото: Правительство Курской области)

Врио первого заместителя губернатора — председателя правительства Курской области Алексей Дедов подал в отставку с поста. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн в телеграм-канале.

«Сегодня Врио первого заместителя губернатора — председателя правительства Курской области Алексей Дедов подал заявление об уходе со своей должности, в связи с переходом на новое место работы», — написал он.

Хинштейн стал врио главы Курской области в декабре 2024 года, он сменил Алексея Смирнова, который досрочно сложил полномочия. Дедов занял свой пост при Смирнове.

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Авторы
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Александр Хинштейн фото

Александр Хинштейн

политик, врио губернатора Курской области
26 октября 1974 года
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