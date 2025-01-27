Первый замгубернатора Курской области подал в отставку
Врио первого заместителя губернатора — председателя правительства Курской области Алексей Дедов подал в отставку с поста. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн в телеграм-канале.
«Сегодня Врио первого заместителя губернатора — председателя правительства Курской области Алексей Дедов подал заявление об уходе со своей должности, в связи с переходом на новое место работы», — написал он.
Хинштейн стал врио главы Курской области в декабре 2024 года, он сменил Алексея Смирнова, который досрочно сложил полномочия. Дедов занял свой пост при Смирнове.
Материал дополняется
СК объявил Моргенштерна в розыск
Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах
Как выросли траты на рестораны во время новогодних праздников
В Москве побит температурный рекорд 1914 года
Как работает копи-трейдинг на криптобирже
Ferrari Дональда Трампа выставили на аукцион
Каких иномарок больше всего на дорогах России
Сбербанк дал прогноз о количестве IPO в России в 2025 году
Эксперты выявили ценовой парадокс арендуемого студентами жилья в Москве
Джокович допустил, что сыграл свой последний Australian Open
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов