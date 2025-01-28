В США двум украинцам дали по 15 лет за мошенничество и отмывание денег

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Суд в США приговорил двух граждан Украины — Олега Олийника и Александра Юрчука, управляющих компаниями по трудоустройству во Флориде, к 15 годам тюрьмы за отмывание денег и налоговое и иммиграционное мошенничество. Об этом сообщила пресс-служба Минюста страны.

Следователи установили, что Олейник и Юрчук с 2008 по 2021 год управляли в штате Флорида сетью компаний по подбору персонала. Через них они помогали трудоустроиться иностранным гражданам, не имеющим для этого соответствующего разрешения. В результате деятельности мошенников бюджет Штатов потерял налоги на сумму более $25 млн.

Кроме тюремного заключения, Олейник и Юрчук будут обязаны возместить государству более $10 млн. У них также конфискуют собственность на общую сумму $11 млн.

Помимо этих двух предпринимателей, различные сроки по этому делу получили еще более 15 человек.

25 января власти США приостановили ряд программ, позволявших мигрантам временно проживать в стране, включая инициативы для приезжих с Украины, из Центральной и Южной Америки, писала NYT. Решение касается, в частности, «ключевой» инициативы, позволявшей украинцам въезжать в США со временным статусом при наличии финансовых спонсоров.