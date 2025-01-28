Claims Conference назвала число оставшихся в живых свидетелей холокоста
В мире сегодня насчитывается около 220 тыс. переживших холокост. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на общественную организацию Claims Conference.
Подавляющее большинство выживших жертв нацистских гонений (95%) родились между 1928 и 1946 годами, и многие переживали этот период еще детьми. Около 220 тыс. прошедших через холокост проживают примерно в 90 странах мира, отмечает Claims Conference.
27 января 2025 года исполнилось 80 лет со дня освобождения войсками Красной армии лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцима). Около 1,4 млн человек, в том числе около 1,1 млн евреев, умерли в нем в 1941–1945 годах. В общей сложности погибло 6 млн евреев. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей, в 1979-м его включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Российские дипломаты не присутствовали на организованном властями Польши мероприятии по случаю 80-й годовщины освобождения концлагеря.
Президент России Владимир Путин в День памяти жертв холокоста призвал не забывать о вкладе Советского Союза в освобождение концлагеря Освенцим. Он выразил надежду, что российская еврейская община и организаторы мемориальных мероприятий продолжат работу по продвижению гуманистических ценностей. Глава государства заверил, что Россия приложит все усилия, чтобы предотвратить распространение антисемитизма, русофобии и идеологий расовой ненависти.
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