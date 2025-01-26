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Политика ,  
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Российские дипломаты не поедут на годовщину освобождения Освенцима

Фото: Kacper Pempel / Reuters
Фото: Kacper Pempel / Reuters

Российские дипломаты не будут присутствовать на мероприятии, организованном Польшей по случаю 80-й годовщины освобождения нацистского концлагеря Освенцим (Аушвиц-Биркенау), сообщил «РИА Новости» посол России в Варшаве Сергей Андреев.

«Теоретически мы бы могли там, конечно, появиться, но присутствовать на мероприятии, где никто не будет вспоминать о том, кто освобождал концлагерь Аушвиц, Европу, так-то нам ни к чему», — пояснил он.

Посол отметил, что российские дипломаты отпразднуют годовщину «в своем кругу и как следует».

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Освенцим был расположен вблизи одноименного города в Польше, 27 января 1945 года его освободила Красная армия. За годы войны в лагере погибли от 1,1 млн до 1,5 млн человек, большинство из них — евреи. В числе жертв также 70–75 тыс. поляков, 20 тыс. цыган и 14 тыс. советских военнопленных. Спустя два года после освобождения на месте концлагеря был основан мемориальный комплекс.

На церемонии, посвященной 80-летию освобождения лагеря, будет присутствовать около 3 тыс. человек, сообщал TVN24. В том числе мероприятие посетит президент Польши Анджей Дуда, а также делегации из Германии, Италии, США, Великобритании, Франции и других стран. На церемонии выступят выжившие узники концлагеря. По данным музея Освенцима, их будет около 50.

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Освенцим Польша концлагерь дипломаты Россия Вторая мировая война Аушвиц
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