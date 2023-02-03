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В Израиле умер переживший Холокост писатель Соломон Перель

В возрасте 97 лет скончался израильский писатель Соломон Перель, который обманул нацистских властей и пережил холокост в рядах Гитлерюгенда. Об этом сообщает телеканал NDR.

Смерть Переля произошла накануне, 2 февраля. Писатель умер в кругу своей семьи, отмечает телеканал.

Соломон Перель родился 21 апреля 1925 года в городе Перель, земля Нижняя Саксония. Когда в Германии к власти пришли нацисты, семья Переля перебралась в Польшу. После вторжения Фашистской Германии в Польшу, Соломон Перель и его брат Исаак перебрались в присоединенную СССР часть страны (ныне город Гродно, Белоруссия). Там Соломон Перель попал в детский дом.

После того, как Германия напала на Советский Союз, Соломон Перель сбежал из детдома. Поскольку он в совершенстве владел немецким языком, ему удалось убедить немецких солдат, что он этнический немец. Так его приняли в воинскую часть, где он стал русско-немецким переводчиком. В этом качестве он участвовал в допросе советских военнопленных, в том числе сына Иосифа Сталина Якова Джугашвили.

Поскольку Перель был несовершеннолетним, его направили в школу Гитлерюгенда в Брауншвейге. Там он тщательно скрывал свое еврейское происхождение. К концу войны он попал в плен к американским солдатам, однако был отпущен на свободу на следующий день. После войны он узнал о смерти своих родителей и сестры во время Холокоста.

Эти события Соломон Перель описал в своей автобиографии «Я был Соломоном из Гитлерюгенда». В 1990 году книга была экранизирована под названием «Европа, Европа». 

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В 1948 году Перель переехал в только что образовавшийся Израиль. Участвовал в Арабо-Израильской войне. 

Теги
Израиль писатель смерть Холокост
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