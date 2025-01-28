Мужчину с ножом и «коктейлем Молотова» задержали у здания Капитолия
Полиция штата Вашингтон задержала вооруженного ножом мужчину, который попытался пройти в здание Капитолия. Об этом сообщает телеканал NBC4 Washington.
Полицейские обратили внимание на подозрительного мужчину и стали задавать ему вопросы. Мужчина в ответ заявил, что он вооружен ножом и «коктейлем Молотова», после чего его задержали за «незаконную деятельность». Его точные мотивы пока не раскрываются.
По данным NBC4 Washington, это уже третий с начала года случай задержания неизвестного на территории значимого в стране здания. Так, 2 января 2025 года у здания конгресса США полицейские заметили подозрительный автомобиль, после чего водителя отправили на допрос.
9 января полицейские задержали мужчину, который пытался пронести мачете и три ножа в Капитолий в то время, когда в здании проходила церемония прощания с 39-м президентом США Джимми Картером, умершим 29 декабря 2024 года в возрасте 100 лет. Охрана заметила оружие в сумке 44-летнего Мела Хорна, когда он проходил через рентгеновский досмотровый аппарат. Его арестовали по обвинению в ношении опасного оружия.
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