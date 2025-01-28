В Индиане полицейский застрелил участника штурма Капитолия

В США застрелили участника штурма Капитолия, помилованного за неделю до этого

В американском штате Индиана помощник шерифа застрелил участника штурма Капитолия, которого президент США Дональд Трамп помиловал за неделю до этого, сообщает ABC7.

Как заявили в полиции, машину 42-летнего Мэттью Хаттла остановили вблизи округа Пьюласки, после чего сотрудник ведомства попытался его арестовать, однако тот оказал сопротивление. В результате «произошла ссора» и полицейский застрелил Хаттла.

В полиции отметили, что у Хаттла было оружие, однако не сообщили, почему изначально его автомобиль был остановлен.

NBC News сообщает, что Хаттл участвовал в штурме Капитолия 6 января 2021 года вместе со своим дядей. ABC7 указывает, что они приехали в Вашингтон для участия в митинге в поддержку Трампа и в ходе протестов попали в здание Капитолия. Хаттл находился внутри 16 минут и записал это на видео, отмечает телеканал.

По данным NBC News, в августе 2023 года он признал свою вину в рамках сделки с федеральными прокурорами и в ноябре того же года был приговорен к шести месяцам заключения. В середине июля 2024 года Хаттл вышел на свободу, после чего в течение 12 месяцев должен был оставаться под надзором полиции.

20 января Трамп вступил в должность президента США. Сразу после инаугурации он подписал указ о помиловании почти 1600 человек, участвовавших в штурме Капитолия. И Мэттью Хаттл, и его дядя вошли в список помилованных.