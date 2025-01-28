 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Индиане полицейский застрелил участника штурма Капитолия

В США застрелили участника штурма Капитолия, помилованного за неделю до этого

В американском штате Индиана помощник шерифа застрелил участника штурма Капитолия, которого президент США Дональд Трамп помиловал за неделю до этого, сообщает ABC7.

Как заявили в полиции, машину 42-летнего Мэттью Хаттла остановили вблизи округа Пьюласки, после чего сотрудник ведомства попытался его арестовать, однако тот оказал сопротивление. В результате «произошла ссора» и полицейский застрелил Хаттла.

В полиции отметили, что у Хаттла было оружие, однако не сообщили, почему изначально его автомобиль был остановлен.

NBC News сообщает, что Хаттл участвовал в штурме Капитолия 6 января 2021 года вместе со своим дядей. ABC7 указывает, что они приехали в Вашингтон для участия в митинге в поддержку Трампа и в ходе протестов попали в здание Капитолия. Хаттл находился внутри 16 минут и записал это на видео, отмечает телеканал.

На базе армии США в Джорджии застрелили человека
Общество

По данным NBC News, в августе 2023 года он признал свою вину в рамках сделки с федеральными прокурорами и в ноябре того же года был приговорен к шести месяцам заключения. В середине июля 2024 года Хаттл вышел на свободу, после чего в течение 12 месяцев должен был оставаться под надзором полиции.

20 января Трамп вступил в должность президента США. Сразу после инаугурации он подписал указ о помиловании почти 1600 человек, участвовавших в штурме Капитолия. И Мэттью Хаттл, и его дядя вошли в список помилованных.

Глава МИД Польши пошутил по поводу итогов выборов в Белоруссии

Умер племянник Олега Янковского

Названы новые размеры маткапитала и правила его траты

Бывшую звезду сборной Бельгии задержали по делу о контрабанде кокаина

Цены на аренду жилья снизились на 8-12%

Как работает копи-трейдинг на криптобирже

Названы регионы России, где изменился коэффициент ОСАГО

Как выросли траты на рестораны во время новогодних праздников

Эксперты выявили ценовой парадокс арендуемого студентами жилья в Москве

Как физическая активность влияет на пожилых людей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Индиана США полиция Капитолий Дональд Трамп помилование
Материалы по теме
Полиция Нью-Йорка впервые за пять дней не фиксировала стрельбу в городе
Политика
Наехавшего на толпу в Новом Орлеане застрелила полиция
Общество
На базе армии США в Джорджии застрелили человека
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 28 января
EUR ЦБ: 102,75 (-0,44) Инвестиции, 27 янв, 18:07 Курс доллара на 28 января
USD ЦБ: 97,13 (-1,13) Инвестиции, 27 янв, 18:07
Трамп увидел в успехе китайского чат-бота DeepSeek стимул для СШАПолитика, 06:17
Эксперты оценили заявление ЦРУ о лабораторном происхождении COVIDОбщество, 06:13
В Брянской области сбили два беспилотникаПолитика, 05:27
В Думе предложили разрешить призывным комиссиям пересматривать отсрочкиПолитика, 05:25
В Индиане полицейский застрелил участника штурма КапитолияОбщество, 05:13
Россияне стали реже отмечать первую зарплату с друзьямиОбщество, 05:00
В Госдуме напомнили о том, как получить всю сумму пенсионных накопленийОбщество, 04:38
Скидка 55% на подписку РБК Pro
Успейте оформить годовой доступ до 29 января
Купить со скидкой
Зеленский оценил возможность демобилизации словами о сдаче в первый деньПолитика, 04:28
Осужденных за пытки сотрудников СИЗО Иркутска освободили от наказанияОбщество, 04:11
«Коммерсантъ» раскрыл суть иска Генпрокуратуры к МитюшовуОбщество, 03:47
На границе США и Мексики произошла перестрелкаОбщество, 03:30
Сенат США утвердил Скотта Бессента главой МинфинаПолитика, 02:50
Минобороны показало кадры из освобожденного курского Николаево-ДарьиноПолитика, 02:45
Посол рассказала о возвращении части уехавших в Израиль россиянОбщество, 02:14