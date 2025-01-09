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В Вашингтоне арестовали мужчину, пытавшегося зайти в Капитолий с мачете

В очереди на прощание с Джимми Картером в Капитолии арестовали мужчину с мачете

Мужчина с мачете и тремя ножами пытался попасть на церемонию прощания с экс-президентом США Джимми Картером в Капитолии в Вашингтоне, его задержали, сообщает NBC News со ссылкой на полицию.

Правоохранители заметили оружие в сумке 44-летнего Мела Хорна, когда он проходил через рентгеновский досмотровый аппарат. Его арестовали по обвинению в ношении опасного оружия.

Как отмечает телеканал, инцидент произошел за несколько часов до того, как избранный президент США Дональд Трамп прибыл в Капитолий для прощания с Картером и встречи с республиканцами в сенате.

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Политика

Джимми Картер, 39-й президент США (1977—1981 годы), умер 29 декабря в Джорджии в возрасте 100 лет. Днем 7 января гроб с его телом доставили в Капитолий, где с ним простились члены Конгресса, вице-президент Камала Харрис и другие высокопоставленные лица. Проститься с бывшим президентом также было разрешено и представителям общественности.

9 января должны пройти государственные похороны, на которых с речью выступит действующий глава государства Джо Байден. После этого тело Картера отвезут обратно в Джорджию, где он будет похоронен рядом с женой Розалин Картер.

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Теги
Вашингтон США Капитолий мачете арест Джимми Картер
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