Минюст подал иск о ликвидации фонда «Трансгендер»

Главное управление Минюста по Москве подало иск в Кунцевский районный суд о ликвидации фонда помощи людям с гендерными отклонениями и их близким «Трансгендер», следует из карточки на сайте суда.

Иск поступил в суд 24 января.

Фонд был зарегистрирован в 2007 году. Его директором является Яэль Демедецкая. О том, что Минюст после проверки потребовал закрыть фонд, она сообщила еще в феврале прошлого года.

В июле 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому в стране полностью запрещаются медицинские вмешательства, направленные на смену пола.

В ноябре того же года Верховный суд России признал экстремистским и запретил «международное общественное движение ЛГБТ». Пропаганда ЛГБТ и смены пола для лиц всех возрастов запрещена в стране с конца 2022 года.