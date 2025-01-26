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Пандемия коронавируса ,  
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Посольство Китая назвало манипуляцией заявление ЦРУ о происхождении COVID

Сюжет
Пандемия коронавируса
Ухань
Ухань (Фото: Getty Images)

Заявления Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США о лабораторном происхождении коронавируса являются политической манипуляцией, направленной на очернение Китая, заявил ТАСС пресс-секретарь китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

«Это все те же старые политические манипуляции относительно происхождения, которые не заслуживают доверия», — сказал он.

По словам дипломата, возникновение вируса — это сложный научный вопрос, решать который должны не политики, а исследователи и эксперты «путем проведения тщательных и методичных научных исследований». Выводы ЦРУ о происхождении COVID-19 не имеют серьезных доказательств, считает Пэнъюй.

Он подчеркнул, что выступает против политизации этого вопроса, и призвал уважать науку и «сторониться теорий заговора».

ЦРУ изменило мнение о причинах возникновения COVID
Политика
Фото:Brandon Bell / Getty Images

ЦРУ на протяжении нескольких лет заявляло, что не имеет достаточных данных для установления причин возникновения коронавируса SARS-CoV-2, однако 25 января агентство сообщило, что склоняется к версии о его лабораторном происхождении. «ЦРУ с низкой степенью уверенности оценивает, что научно-исследовательское происхождение пандемии COVID-19 более вероятно, чем естественное происхождение, исходя из имеющихся данных», — заявили в спецслужбе.

Новая оценка ЦРУ совпадает с точкой зрения ФБР и Министерства энергетики США, которые утверждают, что пандемия, унесшая жизни более 7 млн человек по всему миру, вероятно, возникла в лаборатории в китайском городе Ухане.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ранее сообщала, что Пекин не предоставляет данные для расследования причин возникновения COVID. При этом в организации отмечали, что естественное происхождение наиболее вероятно.

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