Осужденных за пытки сотрудников СИЗО Иркутска освободили от наказания

Пятый апелляционный суд смягчил обвинение сотрудникам СИЗО № 1 Иркутска, осужденным по делу о пытках заключенного, они вышли на свободу, пишет в «Московском комсомольце» член Совета при президента по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева.

Из карточки на сайте суда следует, что пятеро сотрудников изолятора проходили по ч.3 ст. 286 Уголовного кодекса (превышение должностных полномочий с применением насилия и (или) специальных средств и (или) с причинением тяжких последствий). Все пятеро по этой статье в августе 2023 года были приговорены Иркутским областным судом к срокам от 4 до 5 лет лишения свободы.

Меркачева рассказала, что после этого защита осужденных обжаловала приговор и апелляционный суд постановил вернуть дело на стадию следствия. Однако пострадавший — Ондар Кежик — не согласился с этим и сначала подал кассацию, а затем обратился в Верховный суд, который отправила дело в апелляционную инстанцию для принятия решения по существу.

В начале декабря 2024 года дело поступило в апелляционный суд. По данным из карточки дела, 27 января было проведено заседание и вынесено решение. Как сообщает Меркачева, суд переквалифицировал дело на ст. 293 УК — халатность.

Помимо обвинения сотрудникам изолятора смягчили и наказание, отмечает член СПЧ. Их приговорили к двум годам колонии-поселения, зачли время, проведенное в СИЗО, и от наказания освободили, уточняет Меркачева. «Сразу после вынесения вердикта апелляционной инстанции всех пятерых отпустили из мест лишения свободы. На сегодняшний день они находятся дома», — пишет она.

О случаях насилия в иркутском СИЗО-1 cтало известно в конце 2020 года. Меркачева уточняла, что заключенному Кежику Ондару сотрудники изолятора «засунули во внутренние органы кипятильник, который там взорвался».То, что к Ондару применялось насилие, подтверждала ранее уполномоченный по правам человека в регионе Светлана Семенова. В марте 2021 года начальника оперативного отдела следственного изолятора задержали.