На границе США и Мексики произошла перестрелка
На границе США и Мексики произошла перестрелка между пограничниками и мигрантами, сообщает Fox News.
По данным телеканала, группа нелегальных мигрантов пыталась пересечь границу, однако сотрудники пограничного патруля США открыли огонь и остановили их. В результате стрельбы никто не пострадал.
Перестрелка произошла вблизи острова Фронтон, расположенного на реке Рио-Гранде, по которой проходит граница между Соединенными Штатами и Мексикой. Fox News отмечает, что Фронтон также называют «островом Картеля» из-за преступной деятельности там. Как указывает телеканал, мигранты, с которыми пограничники вступили в перестрелку, могут быть членами наркокартеля.
Президент США Дональд Трамп после того, как вступил в должность 20 января, объявил чрезвычайное положение на южной границе страны. Это позволяет Пентагону не только направить дополнительные войска на границу, но и завершить строительство стены, которое началось в первый срок Трампа.
23 января новый президент подписал указ о приостановке прохода через южную границу нелегальных мигрантов и поручил Министерству внутренней безопасности США, Минюсту и Госдепартаменту принять все возможные меры для выдворения из страны нелегалов, которые попадают в нее через южную границу.
Позднее источники The Washington Post и The Wall Street Journal сообщили, что американские власти готовятся отправить к мексиканской границе тысячи военных в рамках плана борьбы Трампа с мигрантами, наркоторговцами и контрабандистами.
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