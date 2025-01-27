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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об ударах по военным аэродромам ВСУ

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

Российские военные за сутки нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения украинских беспилотников, а также по базе горючего Вооруженных сил Украины (ВСУ) и солдатам украинской армии в 149 районах. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

В оборонном ведомстве добавили, что в атаках участвовали оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия.

Кроме того, средства ПВО сбили четыре реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS и 64 дрона.

Военная операция на Украине. Онлайн
Политика

В ночь на 27 января российские военные уничтожили 32 беспилотника ВСУ над российскими регионами. В военном ведомстве отметили, что 15 беспилотников были уничтожены над Воронежской областью, 11 — над Белгородской, четыре — над Курской и по одному над Орловской и Тверской областями.

Накануне, 26 января, Минобороны отчиталось, что российская армия за сутки нанесла удары по объектам энергетики, обеспечивающим военно-промышленный комплекс Украины, военным аэродромам, складам беспилотников и безэкипажных катеров, а также по скоплениям живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 153 районах.

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