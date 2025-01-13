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Нападение юноши с ножом на посетителей магазина в Щелково попало на видео

Нападение юноши с ножом на посетителей магазина в Щелково попало на видео
Video

На кадры видео попало нападение молодого человека с ножом на посетителей магазина в Щелково в Московской области. На кадрах, которые сняты на камеры видеонаблюдения, видно, как мужчина в черной куртке и белом капюшоне нападает на посетителей. Он подошел сначала к одному из клиентов сзади и ударил его ножом. потом он побежал по торговому залу и набросился еще на одну посетительницу и на сотрудницу магазина. В итоге были ранены трое человек.

По подозрению в нападении был задержан нетрезвый житель Волгоградской области 2004 года рождения. Его доставили в отдел полиции.

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нападения с ножом Щелково Московская область
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