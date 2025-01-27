Телекомментатор Недим Туркмен погиб при пожаре в турецком отеле
Телеведущий, журналист и финансовый консультант Недим Туркмен погиб при пожаре в отеле «Карталкая» на горнолыжном курорте в Турции. Об этом сообщает телеканал Bloomberg HT.
По данным издания, журналист был на отдыхе вместе с семьей, в огне погибли также его супруга Айше Нева и двое детей — 18-летняя дочь Ала Дора и 22-летний сын Юдже Ата.
В живых осталась лишь третья дочь, Пелин Туркмен. Она провожала отца в последний путь.
Туркмен родился 1 мая 1966 года в Орду, окончил факультет политологии и государственного управления Университета Анкары. С 2019 года регулярно участвовал в передачах на телеканале Bloomberg HT в роли аналитика и комментатора.
Пожар в отеле «Карталкая» на горнолыжном курорте в Болу вспыхнул в ночь на 21 января. Всего погибло 78 человек, еще 51 получил ранения.
Среди погибших немало семей с детьми. Так, жертвами огня стали 14 членов одной семьи: сотрудница компании Turkish Airlines Зехра Сена Гюльтекин, ее муж, трое детей и еще девять родственников.
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