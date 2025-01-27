В Финляндии начались массовые забастовки с требованиями повысить зарплаты

Хельсинки, Финляндия (Фото: Kimmo Brandt / EPA / ТАСС)

В Финляндии начались массовые забастовки рабочих, пишет Yle. Акции протеста, организованные восемью профсоюзами, начались 27 января и затронули преимущественно промышленный сектор.

Забастовка продлится на первом этапе шесть дней, ее причина — разногласия по поводу повышения зарплат. Индустриальный профсоюз потребовал 10-процентного повышения зарплат в течение двух лет, но работодатели отклонили это предложение, назвав его нереалистичным.

Семь других профсоюзов, входящих в центральное объединение профсоюзов Финляндии, включая профсоюз работников сферы услуг и профсоюз работников автомобильного и транспортного сектора, также поддержали забастовку.

В случае если соглашение между сторонами трудового конфликта не будет найдено, забастовки продлятся до 14 февраля. В протестах будут задействованы более ста компаний, включая UPM, Metso, Nokia, Orion, ABB и Kone. Пилоты авиакомпании Finnair уже объявили о протестных акциях по условиям труда.

Издание отмечает, что забастовки повлияют на повседневную жизнь граждан. Запрет на отгрузку контейнеров в портах может привести к задержке доставки товаров, а запрет на сверхурочную работу пилотов может привести к отмене 10–15 авиарейсов ежедневно.

В марте 2024 года из-за забастовки профсоюзов в Финляндии были остановлены почти все грузоперевозки в портах. Профсоюзы протестовали против правительственных реформ рынка труда и сокращений в социальном обеспечении, включая ограничение права на забастовку и урезание страхования по безработице.