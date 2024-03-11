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Порты Финляндии остановили почти все грузоперевозки из-за забастовки

Yle: порты в Финляндии остановили почти все грузоперевозки из-за забастовки
Фото: Jussi Nukari / Global Look Press
Фото: Jussi Nukari / Global Look Press

Все порты Финляндии остановили большинство грузовых перевозок из-за забастовки профсоюзов против реформ правительства на рынке труда. Об этом сообщает Yle.

Забастовка началась утром 11 марта. Она продлится две недели, сообщали организаторы. Часть скоропортящихся продуктов, разгрузка которых остановилась из-за стачки, перевезут в грузовиках на паромах, которые перевозят машины и пассажиров. Они курсируют в обычном режиме.

Менеджер по связям с общественностью порта Хельсинки Эева Хиетанен отметила, что разгрузка скопившихся в портах товаров займет «гораздо больше времени, чем продолжительность самой забастовки». Генеральный директор крупнейшего экспортного порта Финляндии Киммо Наски добавил, что финские предприятия могут приостановить работу из-за переполненных складов, с которых не увозят товары.

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Фото:Kim Hong-Ji / Reuters

Об этом же сказали в Центре кризисного снабжения (Huoltovarmuuskeskus). Там также допустили приостановку работы заводов из-за отсутствия поставок сырья.

Президент Центрального союза профсоюзов Финляндии (SAK), в который входят объединения работников промышленности и транспорта, госслужащих и других, Яркко Элорант ранее предупредил, что двухнедельная забастовка будет «значительной по масштабам и последствиям». «Они [стачки] затронут экспорт, импорт, логистику, возможно, даже производственные мощности», — сказал он.

Финские профсоюзы выступают против планируемых правительством масштабных реформ рынка труда и сокращений социального обеспечения. В число этих мер входят ограничение права на забастовку и сокращение страхования по безработице.

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Теги
Финляндия забастовка грузоперевозки порт приостановка работы
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