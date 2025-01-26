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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об ударах по объектам военной инфраструктуры Украины

Минобороны сообщило об ударах по объектам энергетики Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные за сутки нанесли удары по объектам энергетики, обеспечивающим военно-промышленный комплекс Украины, военным аэродромам, складам беспилотников и безэкипажных катеров, а также по скоплениям живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 153 районах, сообщила пресс-служба Минобороны.

В сообщении уточняется, что в атаках участвовали оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия, применялись ударные беспилотники.

Кроме того, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 68 дронов самолетного типа.

ВС России ударили по военной инфраструктуре Украины в 132 районах
Политика
Фото:Станислав Красильников / РИА Новости

Накануне Минобороны сообщило, что российские войска нанесли удар по объектам, связанным с украинским оборонно-промышленным комплексом, а также по местам скопления живой силы и техники ВСУ в 132 районах.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Украина энергетика военно-промышленный комплекс Минобороны
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