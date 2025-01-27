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Синоптик рассказал, сколько в Москве еще не будет снега

Синоптик Шувалов: снег в Москве и области появится через неделю
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Снега в Москве и Московской области не будет до начала февраля, сообщил РБК руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По словам синоптика, снег растаял и в Москве, и в Московской области.

«В Москве он уже сошел в большинстве метеостанций. В лесах держится, в низинах, а так все равно даже там не удержится, сойдет к концу недели», — сказал Шувалов.

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Новые снегопады, сообщил синоптик, ожидаются в Москве в начале февраля, уже на следующей неделе.

«Новый снег ждем только в начале — 4 февраля. Морозы тоже вернутся в Москву в феврале, но не слишком сильные — 3–8 градусов мороза в первую пятидневку», — дал прогноз Шувалов.

В прошлом году морозы в Москве скакали от минус 30 градусов до нуля. Такая погода была связана с северными воздушными массами и слабой солнечной энергией, объяснил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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