Задержанных из-за беспорядков в Сочи подростков передали родителям

Полиция передала задержанных в ходе беспорядков из-за отмены концерта блогера в Сочи подростков родителям. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на начальника пресс-службы сочинского УВД Андрея Кошелева.

РБК обратился за комментарием в УВД по городу Сочи и в бар Nebar, где должен был проходить концерт.

Концерт блогера Ivan Zolo (Иван Золочевский) должен был состояться вечером 26 января в торговом комплексе «Мелодия», в заведении Nebar в городе Сочи, но событие отменили из-за сообщения о минировании. Информация из сообщения не подтвердилась. Недовольные отменой шоу подростки устроили беспорядки, полиция задержала 20 человек. В задержании участвовали два наряда сотрудников органов, пострадавших нет.

По поводу билетов сам блогер посоветовал обращаться к продававшим их площадкам и через них же возвращать деньги.