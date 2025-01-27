Задержанных из-за беспорядков в Сочи подростков передали родителям
Полиция передала задержанных в ходе беспорядков из-за отмены концерта блогера в Сочи подростков родителям. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на начальника пресс-службы сочинского УВД Андрея Кошелева.
РБК обратился за комментарием в УВД по городу Сочи и в бар Nebar, где должен был проходить концерт.
Концерт блогера Ivan Zolo (Иван Золочевский) должен был состояться вечером 26 января в торговом комплексе «Мелодия», в заведении Nebar в городе Сочи, но событие отменили из-за сообщения о минировании. Информация из сообщения не подтвердилась. Недовольные отменой шоу подростки устроили беспорядки, полиция задержала 20 человек. В задержании участвовали два наряда сотрудников органов, пострадавших нет.
По поводу билетов сам блогер посоветовал обращаться к продававшим их площадкам и через них же возвращать деньги.
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