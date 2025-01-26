 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Сочи подростки устроили беспорядки из-за отмены концерта

В Сочи подростки устроили беспорядки из-за отмены концерта Ivan Zolo

В Сочи подростки устроили беспорядки из-за отмены концерта музыканта и тиктокера Ivan Zolo (Иван Золочевский), передают Sochi1 и «Кубань24».

Концерт должен был состояться вечером 26 января, однако его отменили. По данным «Кубань 24», об этом сообщили не сразу, сначала речь шла о задержке начала мероприятия.

Сам Золочевский сообщил в телеграм-канале, что концерт не состоялся «по причине лжеминирования на нашей площадке».

«Все вопросы касаемо билетов прошу задавать организаторам и возвращать билеты через площадки, на которых [их] приобретали», — сказал он.

РБК направил запрос в ТК «Мелодия».

Материал дополняется

Как Лукашенко подготовил Белоруссию к президентским выборам

Топ самых богатых людей в администрации Дональда Трампа. Инфографика

Экс-депутата Госдумы приговорили к 18 годам за тройное убийство

Банки предложили создать роуминг при приеме QR-платежей

Ferrari Дональда Трампа выставили на аукцион

Патрики: кто создавал модный гастрокластер и какое у него будущее

Каких иномарок больше всего на дорогах России

Сбербанк дал прогноз о количестве IPO в России в 2025 году

Эксперты выявили ценовой парадокс арендуемого студентами жилья в Москве

Джокович допустил, что сыграл свой последний Australian Open

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
При участии
Маргарита Овсянникова
отмена концертов Сочи новости
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 25 января
EUR ЦБ: 103,19 (-0,47) Инвестиции, 24 янв, 18:56 Курс доллара на 25 января
USD ЦБ: 98,26 (-0,83) Инвестиции, 24 янв, 18:56
Акинфеев заявил, что «догнал и перегнал Месси» в преданности одному клубуСпорт, 22:10
Неизвестный поджег заправку в Ростове-на-ДонуОбщество, 22:08
В Сочи подростки устроили беспорядки из-за отмены концертаОбщество, 21:59
«Исламский джихад» ответил на требование Израиля освободить заложницуПолитика, 21:49
США ввели санкции против Колумбии за отказ от депортированных мигрантовПолитика, 21:38
ЦИК Белоруссии назвал итоговую явку на выборах президентаПолитика, 21:36
Евросоюз назвал выборы в Белоруссии фиктивными и несвободнымиПолитика, 21:22
Тайм-менеджмент: как больше успевать и не выгореть
От простых техник до сложных систем управления
Подробнее об интенсиве
Reuters узнал, что Колумбия развернула два самолета из США с мигрантамиПолитика, 20:58
Хищница в кино: как менялся типаж неоднозначных женских персонажейРБК х Газпром-Медиа, 20:49
«Копенгаген» отдал российского форварда в аренду прежнему клубуСпорт, 20:48
Берн заявил о готовности провести подготовительные переговоры по УкраинеПолитика, 20:31
Экзитпол показал 87,6% у Лукашенко на выборах президента БелоруссииПолитика, 20:29
В Белоруссии завершились президентские выборыПолитика, 20:24
Украинский кинопродюсер Притула погиб в зоне боевых действийПолитика, 20:15