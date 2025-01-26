В Сочи подростки устроили беспорядки из-за отмены концерта музыканта и тиктокера Ivan Zolo (Иван Золочевский), передают Sochi1 и «Кубань24».

Концерт должен был состояться вечером 26 января, однако его отменили. По данным «Кубань 24», об этом сообщили не сразу, сначала речь шла о задержке начала мероприятия.

Сам Золочевский сообщил в телеграм-канале, что концерт не состоялся «по причине лжеминирования на нашей площадке».

«Все вопросы касаемо билетов прошу задавать организаторам и возвращать билеты через площадки, на которых [их] приобретали», — сказал он.

РБК направил запрос в ТК «Мелодия».

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