В Сочи подростки устроили беспорядки из-за отмены концерта
В Сочи подростки устроили беспорядки из-за отмены концерта музыканта и тиктокера Ivan Zolo (Иван Золочевский), передают Sochi1 и «Кубань24».
Концерт должен был состояться вечером 26 января, однако его отменили. По данным «Кубань 24», об этом сообщили не сразу, сначала речь шла о задержке начала мероприятия.
Сам Золочевский сообщил в телеграм-канале, что концерт не состоялся «по причине лжеминирования на нашей площадке».
«Все вопросы касаемо билетов прошу задавать организаторам и возвращать билеты через площадки, на которых [их] приобретали», — сказал он.
РБК направил запрос в ТК «Мелодия».
Материал дополняется
Как Лукашенко подготовил Белоруссию к президентским выборам
Топ самых богатых людей в администрации Дональда Трампа. Инфографика
Экс-депутата Госдумы приговорили к 18 годам за тройное убийство
Банки предложили создать роуминг при приеме QR-платежей
Ferrari Дональда Трампа выставили на аукцион
Патрики: кто создавал модный гастрокластер и какое у него будущее
Каких иномарок больше всего на дорогах России
Сбербанк дал прогноз о количестве IPO в России в 2025 году
Эксперты выявили ценовой парадокс арендуемого студентами жилья в Москве
Джокович допустил, что сыграл свой последний Australian Open
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов