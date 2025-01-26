В Сочи задержали 20 человек, устроивших беспорядки из-за отмены концерта
Сотрудники полиции задержали 20 человек, которые устроили драку из-за отмены концерта в Сочи, сообщает пресс-служба управления МВД по Краснодарскому краю.
Часть людей остались недовольны отменой выступления из-за ложного сообщения о минировании концертной площадки, добавили в управлении МВД. Недовольные «спровоцировали групповое нарушение общественного порядка», говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что на место происшествия прибыли два наряда полиции, устроившие потасовку были задержаны. По предварительной информации, пострадавших нет.
Опасных предметов на концертной площадке не обнаружили.
Ранее Sochi1 и «Кубань24» сообщили, что был отменен концерт музыканта и тиктокера Ivan Zolo (Иван Золочевский). По данным СМИ, участниками беспорядков были подростки.
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