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Общество ,  
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В Сочи задержали 20 человек, устроивших беспорядки из-за отмены концерта

По данным сочинских СМИ, в потасовке участвовали подростки, пришедшие на концерт тиктокера Ivan Zolo. Выступление отменили из-за лжеминирования

В Сочи задержали 20 человек, устроивших беспорядки из-за отмены концерта
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Сотрудники полиции задержали 20 человек, которые устроили драку из-за отмены концерта в Сочи, сообщает пресс-служба управления МВД по Краснодарскому краю.

Часть людей остались недовольны отменой выступления из-за ложного сообщения о минировании концертной площадки, добавили в управлении МВД. Недовольные «спровоцировали групповое нарушение общественного порядка», говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что на место происшествия прибыли два наряда полиции, устроившие потасовку были задержаны. По предварительной информации, пострадавших нет.

Опасных предметов на концертной площадке не обнаружили.

В Сочи подростки устроили беспорядки из-за отмены концерта
Общество

Ранее Sochi1 и «Кубань24» сообщили, что был отменен концерт музыканта и тиктокера Ivan Zolo (Иван Золочевский). По данным СМИ, участниками беспорядков были подростки.

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Иван Сало
Сочи Краснодарский край МВД потасовка
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