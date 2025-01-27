В США машина въехала в толпу болельщиков клуба NFL

Video

В Филадельфии машина въехала в толпу болельщиков клуба NFL (профессиональная лига американского футбола в США) «Филадельфия Иглз». Три человека пострадали, сообщает ABC News со ссылкой на заявление полиции.

Инцидент произошел недалеко от Центр-Сити около 21:30 вечера по местному времени (6:30 мск). Находившийся в автомобиле человек был взят под стражу для допроса. В полиции считают, что наезд на толпу был непреднамеренным.

Болельщики вышли на улицу после чемпионата, в котором «Филадельфия Иглз» обыграла «Вашингтон Коммандерс» в финале Национальной конференции со счетом 55:23.

Эта игра позволила команде выйти в финал сезона Национальной футбольной лиги, который состоится 9 февраля на стадионе Caesars Superdome в Новом Орлеане. Там «Филадельфия Иглз» сыграет с «Канзас‑Сити Чифс».

Ранее в январе автомобиль Ford врезался в толпу на Бурбон-стрит во Французском квартале Нового Орлеана. Когда водитель остановился, он вышел из машины и открыл стрельбу по людям. Погибли 15 человек и пострадали около 30. Преступник был убит во время перестрелки с полицией. Случившееся квалифицировано как теракт.

Позднее стало известно, что наехавший на толпу присоединился летом 2024 года к террористической организации «Исламское государство» (ИГ, группировка признана террористической и запрещена в России).