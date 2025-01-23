При пожаре в турецком отеле погибли 14 человек из одной семьи

Фото: Murad Sezer / Reuters

Среди жертв пожара в турецком отеле на горнолыжном курорте Карталкая оказались 14 членов одной семьи, сообщил CNN Türk.

По данным издания, одна из погибших — сотрудница компании Turkish Airlines Зехра Сена Гюльтекин. Вместе с ней при пожаре также погибли ее муж, трое детей и еще девять родственников семьи.

The Independent Türk пишет, что Гюльтекин — дочь Мехмета Гюнера, одного из бывших депутатов от Партии справедливости и развития (ПСР) Турции.

Во время пожара в отеле Гюльтекин звонила своей матери и просила у нее прощения, говорится в материале.

Из-за того, что пожар случился во время школьных каникул, среди погибших немало семей с детьми. В частности, жертвами трагедии стали вице-президент Ассоциации болельщиков «Болу Фенербахче» Рифат Доган, его жена Серен Яман Доган и дочь Лалин Доган.

В ночь на 21 января в 12-этажном деревянном отеле «Карталкая» на горнолыжном курорте в Болу вспыхнул пожар. Министр внутренних дел страны Али Ерликая сообщал, что огонь вспыхнул в ресторанной части 12-этажного деревянного отеля.

Людей эвакуировали, некоторые пытались спастись, выпрыгивая из окон. Всего при пожаре погибли 79 человек и 51 получили ранения. После пожара власти Турции решили снести отель, поскольку его основные несущие колонны были серьезно повреждены, и здание стало непригодным для использования.

В ходе расследования инцидента главная прокуратура Болу задержала 11 человек, в том числе заместителя мэра и директора пожарной охраны города.