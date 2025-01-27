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Военная операция на Украине ,  
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В трех регионах России сообщили об атаках украинских беспилотников

Власти Тверской области и еще двух регионов сообщили об атаках дронов ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине

Власти Орловской, Воронежской и Тверской областей сообщили об атаке дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регионы.

Глава Орловской области Андрей Клычков отметил, что силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) был подавлен украинский БПЛА. Он добавил, что повреждений в результате удара нет.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и уничтожили несколько украинских дронов на территории двух районов и одного городского округа региона - каких, не уточняется. «По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал он.

По словам главы Тверской области Игоря Рудени, силы ПВО сбили над регионом беспилотник. «По предварительным данным пострадавших граждан и разрушений в результате отражения атаки БПЛА нет», — говорится в сообщении.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также сообщил, что Красногвардейский район региона был атакован беспилотниками ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет, несколько домов и объектов инфраструктуры получили повреждения, добавил он.

Минобороны заявило об отражении самой крупной атаки дронов с начала года
Политика
Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

В пятницу, 24 января, Минобороны заявило об отражении самой крупной атаки дронов с начала года. Тогда за ночь были атакованы 14 регионов, уничтожен 121 беспилотник.

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Военная операция на Украине дроны Александр Гусев Андрей Клычков Игорь Руденя Вячеслав Гладков
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Вячеслав Гладков

политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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