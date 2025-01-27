В Боливии 19 человек погибли в ДТП с вылетевшим с дороги автобусом
Пассажирский автобус перевернулся и вылетел с дороги в Боливии, сообщает местная газета El Deber со ссылкой на полицию.
Согласно отчету полиции, в аварии погибли 19 человек (из них двое детей) и еще девять пострадали.
В ведомстве добавили, что причиной ДТП стала недостаточная квалификация водителя, который не справился с управлением при движении на высокой скорости.
На кадрах, опубликованном изданием, видно, что перевернутый автобус лежит под мостом.
В сентябре 2024 года 20 туристов пострадали в результате ДТП с участием автобуса, следовавшего от комплекса Мачу-Пикчу в Перу. Автобус съехал с 15-метрового склона в овраг, но не перевернулся. Причиной аварии стала плохая видимость, вызванная туманом.
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