Итальянская велогонщица погибла в ДТП в возрасте 19 лет
Итальянская велогонщица Сара Пиффер погибла в возрасте 19 лет после того, как ее сбила машина во время тренировки в коммуне Медзокорона. Об этом сообщает AFP со ссылкой на Ассоциацию итальянских велогонщиков.
Пиффер выступала за команду Mendelspeck, базирующуюся недалеко от Больцано на севере Италии.
Спортсменка и ее брат ехали на велосипедах, когда 70-летний мужчина сбил их, обгоняя другое транспортное средство. Брат велогонщицы получил легкие травмы.
Пиффер заняла 18-е место на чемпионате мира среди юниоров в 2023 году, в следующем сезоне она дебютировала в профессионалах.
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