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Итальянская велогонщица погибла в ДТП в возрасте 19 лет

Итальянская велогонщица Сара Пиффер погибла в ДТП в возрасте 19 лет
Сару Пиффер, которая выступала за команду Mendelspeck, во время тренировки в итальянской Медзокороне насмерть сбила машина
Фото: campanacyclingteam.it
Фото: campanacyclingteam.it

Итальянская велогонщица Сара Пиффер погибла в возрасте 19 лет после того, как ее сбила машина во время тренировки в коммуне Медзокорона. Об этом сообщает AFP со ссылкой на Ассоциацию итальянских велогонщиков.

Пиффер выступала за команду Mendelspeck, базирующуюся недалеко от Больцано на севере Италии.

Спортсменка и ее брат ехали на велосипедах, когда 70-летний мужчина сбил их, обгоняя другое транспортное средство. Брат велогонщицы получил легкие травмы.

Пиффер заняла 18-е место на чемпионате мира среди юниоров в 2023 году, в следующем сезоне она дебютировала в профессионалах.

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