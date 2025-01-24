Итальянская велогонщица Сара Пиффер погибла в ДТП в возрасте 19 лет

Итальянская велогонщица погибла в ДТП в возрасте 19 лет

Сару Пиффер, которая выступала за команду Mendelspeck, во время тренировки в итальянской Медзокороне насмерть сбила машина

Фото: campanacyclingteam.it

Итальянская велогонщица Сара Пиффер погибла в возрасте 19 лет после того, как ее сбила машина во время тренировки в коммуне Медзокорона. Об этом сообщает AFP со ссылкой на Ассоциацию итальянских велогонщиков.

Пиффер выступала за команду Mendelspeck, базирующуюся недалеко от Больцано на севере Италии.

Спортсменка и ее брат ехали на велосипедах, когда 70-летний мужчина сбил их, обгоняя другое транспортное средство. Брат велогонщицы получил легкие травмы.

Пиффер заняла 18-е место на чемпионате мира среди юниоров в 2023 году, в следующем сезоне она дебютировала в профессионалах.